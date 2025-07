Crisi Usa-Iran, Meloni convoca un vertice con i servizi: Italia in allerta massima

Misure di sicurezza rafforzate su tutto il territorio nazionale. Tajani auspica la de-escalation, Crosetto: "Scenario profondamente cambiato"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo "con la massima attenzione" l’evoluzione della crisi in Medio Oriente, scoppiata dopo l’attacco statunitense contro l’Iran. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che per questa mattina è stata convocata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha auspicato che "dopo l’attacco si possa avviare una de-escalation", invitando l’Iran "a sedersi a un tavolo di trattative".

Più netto il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo cui "l’attacco degli Stati Uniti cambia lo scenario e apre una crisi molto più ampia".

L’emergenza sarà discussa domani durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea.

In Italia, intanto, resta al massimo livello l’allerta per la sicurezza attorno agli obiettivi sensibili, alle sedi diplomatiche e ai luoghi simbolici dei Paesi coinvolti nel conflitto mediorientale.