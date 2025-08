Cattolica, è festa per la riapertura di Piazzetta Gina dopo i lavori

"La città attendeva da tempo questo restyling", commenta l'assessora Bartolucci

Sono terminati a Cattolica i lavori di risistemazione di Piazzetta Gina. Per celebrare la riconsegna alla città di uno spazio storico, legame tra passato e presente di Cattolica, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza all’inaugurazione in programma per sabato 16 agosto, alle ore 21. Ad arricchire l’evento di poetica, sarà la musica del gruppo acustico Bossa&Co, formato da Caterina Colombaroni, Enrico Jeff Cambrini e Giancarlo Messina.

“La città attendeva da tempo il restyling di Piazzetta Gina, uno dei luoghi del cuore di Cattolica – spiega l’assessora alle manutenzioni e turismo Elisabetta Bartolucci -. Abbiamo ridato luce e decoro a questo spazio che collega la parte più antica della città, la via Pascoli, al centro commerciale naturale di via Bovio e via Mancini, attraverso la via Giordano Bruno. Sul fronte dei lavori, sono state sostituite tutte le parti ammalorate della pavimentazione e riportati in quota gli avvallamenti dovuti al flusso carrabile. Abbiamo così rimesso in sicurezza l’area, sia per i mezzi che per i pedoni, oltre che riqualificato esteticamente questo gioiello di piazzetta, a valorizzazione del contesto urbano e delle attività economiche e botteghe storiche prospicienti, che conferiscono un carattere di unicità e tipicità, nonché dei vicinissimi luoghi della cultura quali il Museo della Regina e Galleria Santa Croce. Piazzetta Gina, un luogo turistico e culturale identitario, da poter fruire e di cui godere tutto l’anno. A rendere ancora più elegante la piazzetta e a creare un’atmosfera calda e accogliente, saranno le luci felliniane che collegherò da piazza Nettuno a piazzetta Gina, passando per via Bruno. Questo è anche un luogo di aggregazione e socialità che puntiamo ad animare ancora di più con l’organizzazione di eventi, incontri e altre iniziative per cittadini e turisti”.