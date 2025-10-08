Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

Il fuoriclasse portoghese raggiunge un patrimonio stimato di 1,4 miliardi di dollari, secondo Bloomberg

Cristiano Ronaldo, ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus, e attualmente stella dell’Al-Nassr in Arabia Saudita, è diventato ufficialmente il primo calciatore miliardario della storia. A riferirlo è Bloomberg, che stima il patrimonio complessivo del campione portoghese in circa 1,4 miliardi di dollari.

La straordinaria ricchezza di Ronaldo non deriva soltanto dai suoi guadagni in campo, ma anche da un’imponente rete di sponsorizzazioni, investimenti e attività imprenditoriali. Un contributo decisivo è arrivato dal rinnovo del contratto con l’Al-Nassr, siglato lo scorso giugno, che avrebbe garantito al 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

Oltre ai contratti sportivi, Ronaldo continua a incrementare il proprio patrimonio grazie al brand personale “CR7”, che comprende abbigliamento, profumi, catene alberghiere e palestre. La combinazione di talento, disciplina e una strategia di marketing impeccabile ha reso il cinque volte Pallone d’Oro non solo una leggenda del calcio, ma anche un’icona del successo globale.

Con questo traguardo, Cristiano Ronaldo consolida ulteriormente il suo status di figura simbolo dello sport moderno, capace di unire risultati sportivi e successo economico in un modo mai visto prima nel mondo del calcio.