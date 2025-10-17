Altarimini

Crolla controsoffitto in una scuola a Roma: nessun ferito, edificio evacuato

Paura all’Istituto superiore Diaz in zona Tuscolana. In corso le verifiche sulla stabilità del tetto

17 ottobre 2025 11:59
I calcinacci si sono staccati finendo sulle scale
Momenti di paura questa mattina all’Istituto superiore Diaz di via Diana, nel quartiere Tuscolano, dove intorno alle 8 si è verificato il crollo di una parte del controsoffitto.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, alcuni calcinacci si sono staccati finendo sulle scale che collegano i diversi piani dell’edificio. Immediatamente è scattato l’allarme e i pompieri hanno provveduto a far evacuare gli studenti e il personale scolastico utilizzando una scala secondaria.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono in corso i rilievi e le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare la stabilità del tetto. L’area interessata è stata transennata in via precauzionale, mentre le lezioni sono state sospese in attesa dei controlli di sicurezza.

