Crolla controsoffitto in una scuola a Roma: nessun ferito, edificio evacuato

Paura all’Istituto superiore Diaz in zona Tuscolana. In corso le verifiche sulla stabilità del tetto

Momenti di paura questa mattina all’Istituto superiore Diaz di via Diana, nel quartiere Tuscolano, dove intorno alle 8 si è verificato il crollo di una parte del controsoffitto.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, alcuni calcinacci si sono staccati finendo sulle scale che collegano i diversi piani dell’edificio. Immediatamente è scattato l’allarme e i pompieri hanno provveduto a far evacuare gli studenti e il personale scolastico utilizzando una scala secondaria.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono in corso i rilievi e le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare la stabilità del tetto. L’area interessata è stata transennata in via precauzionale, mentre le lezioni sono state sospese in attesa dei controlli di sicurezza.