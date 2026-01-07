Crolla grosso albero, paura a Marina Centro a Rimini

Un vero e proprio smottamento dell'albero che è caduto sul cocktail bar in viale Vespucci: nessun ferito

Momenti di concitazione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 7 gennaio), a Marina Centro di Rimini, dove un albero è crollato improvvisamente in viale Vespucci, davanti al cocktail bar Gineria Illegale, del noto imprenditore Pino Muggeo. Non si registrano feriti.

Secondo le prime informazioni, il cedimento sarebbe stato causato da uno smottamento alla base dell’albero, che ne ha compromesso la stabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e proceduto al taglio della pianta in diverse sezioni per evitare ulteriori rischi. Le operazioni di rimozione non sono ancora concluse: per eliminare definitivamente il tronco e liberare la carreggiata sarà necessario l’intervento di una gru, che consentirà di completare le operazioni in sicurezza.