Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali: quattro indagati, anche un ingegnere

L’ipotesi degli inquirenti: assenza di una valutazione strutturale del progetto di restauro

A cura di Glauco Valentini Redazione
02 dicembre 2025 15:34
Nazionale
La Procura di Roma ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati per il crollo parziale della Torre dei Conti, avvenuto il 3 novembre nell’area dei Fori Imperiali. Si tratta di tre architetti — tra cui il responsabile tecnico del progetto — e di un ingegnere coinvolti nei lavori di restauro in corso sull’edificio storico.

Le accuse ipotizzate sono omicidio colposo e disastro colposo. L’iscrizione, definita dagli inquirenti “tecnica”, ha lo scopo di permettere accertamenti irripetibili, come l’analisi delle macerie, necessari a ricostruire le reali cause del cedimento che ha provocato la morte di un operaio e il ferimento di altri lavoratori.

Al centro dell’indagine vi è la possibilità che non sia stata eseguita una valutazione adeguata della tenuta strutturale della torre, un edificio antico e già fragile, sul quale erano in corso interventi di consolidamento. I carabinieri stanno conducendo le verifiche tecniche per accertare eventuali responsabilità.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori analisi e sopralluoghi, mentre la porzione dell’area interessata dal crollo resta sotto sequestro.

