Crosetto: “Italiani insospettabili corrotti da Mosca”

Il ministro della Difesa: “L’Ucraina non potrà riconquistare i territori persi. La Russia non li cederà mai e Kiev non ha la forza per riprenderseli”

“Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. È quanto afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa Finimondo, tornando a parlare della guerra ibrida scatenata da Mosca e della propaganda che, secondo il ministro, viene portata avanti “attraverso un utilizzo sofisticato dei social”.

Crosetto sottolinea come l’influenza russa non si limiti ai confini del conflitto armato, ma si estenda anche alla manipolazione dell’opinione pubblica occidentale, sfruttando canali digitali e reti di disinformazione per destabilizzare i Paesi europei.

Sul fronte militare, il ministro si mostra scettico riguardo alla possibilità di una riconquista da parte di Kiev: “Riconquistare i territori perduti è impossibile — afferma — la Russia non li cederà mai e l’Ucraina non ha la forza per riprenderseli”.

Le dichiarazioni di Crosetto si inseriscono nel più ampio dibattito sulla guerra in Ucraina e sulle strategie politiche e comunicative adottate da Mosca per influenzare l’Europa e le sue opinioni pubbliche.