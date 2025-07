Crosetto: "La Nato non ha più senso, Europa e Onu irrilevanti"

Ha poi criticato l’Unione Europea, accusandola di non essersi mai data un vero ruolo politico e di essere ormai marginale

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a un convegno a Padova, ha dichiarato che la Nato "non ha più ragione di esistere" nel contesto geopolitico attuale, dove "il centro del mondo non è più l’Atlantico ma il mondo intero". Secondo Crosetto, l'Alleanza Atlantica dovrebbe ridefinire il proprio ruolo dialogando anche con il Sud globale per garantire sicurezza condivisa.

Ha poi criticato l’Unione Europea, accusandola di non essersi mai data un vero ruolo politico e di essere ormai marginale. Anche l’Onu, ha aggiunto, "conta meno di una nazionale di calcio, meno di Cina, India o Israele".

Infine, sulle voci di un possibile utilizzo di basi Usa in Italia per operazioni in Medio Oriente, Crosetto ha chiarito che "non c’è nessuna richiesta in corso" e che ogni uso straordinario è regolato da convenzioni specifiche.