Cultura, continua a Misano la rassegna "Ecce Homo": sul palco arriva Silvano Petrosino

Venerdì 17 ottobre il terzo appuntamento

Giunge al terzo appuntamento la rassegna filosofica “Ecce Homo”, in scena al Teatro Astra di Misano Adriatico. Venerdì 17 ottobre a salire sul palco sarà il filosofo Silvano Petrosino con una lectio dal titolo: La sorpresa dell'uomo - l'eccezione della ragione e del desiderio.

“L’essere umano è un vivente e come tale egli obbedisce alle leggi della vita – dice Petrosino -. Tuttavia, egli si rivela come un vivente del tutto esclusivo perché attraversa la vita accompagnato da una ragione che è altro rispetto alla semplice intelligenza e da un desiderio che è altro rispetto al semplice bisogno. L’uomo è quel vivente che fa esperienza che «c’è dell’altro»; come intendere questa sorprendente condizione?”.

Anche la rassegna filosofica Ecco Homo gode dell’importante sostegno di Rivierabanca e Romagna Acque. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21:00. L’ingresso è libero, sino ad esaurimento posti.