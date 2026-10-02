Cultura di genere, oltre 200 lavoratori coinvolti nella formazione

Al via a Rimini il percorso promosso dal Comune nell’ambito di Women's Skill: tre moduli dedicati a stereotipi, linguaggio inclusivo e comportamenti inappropriati

Sono oltre 200 le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nel percorso di formazione sulla cultura di genere promosso dal Comune di Rimini nell'ambito del progetto Women's Skill. L'obiettivo è portare il tema dell'inclusione direttamente nei contesti di lavoro, fornendo strumenti per riconoscere stereotipi e comportamenti che possono influire sulle relazioni professionali e sulle opportunità di crescita.

Il percorso, dal titolo "Cultura di genere nei contesti aziendali", si sviluppa attraverso tre incontri online, organizzati in più cicli, e coinvolge persone a diversi livelli delle realtà lavorative. Al centro della formazione ci sono i meccanismi culturali che possono condizionare la vita professionale, dai bias agli stereotipi di genere, e il loro effetto sulle esperienze e sulle relazioni all'interno delle organizzazioni.

Una parte degli incontri è dedicata anche al linguaggio inclusivo. Attraverso esempi e situazioni concrete, i partecipanti possono confrontarsi sulle modalità di comunicazione utilizzate quotidianamente sul posto di lavoro, con l'obiettivo di renderle più consapevoli e rispettose.

Il programma affronta inoltre il tema delle molestie e dei comportamenti inappropriati legati al genere, inserendolo in un percorso più ampio sulla costruzione di ambienti di lavoro fondati sul rispetto e sulle pari opportunità. La formazione rientra nelle attività di Women's Skill, progetto attraverso cui il Comune di Rimini punta ad accompagnare imprese e lavoratori in un percorso di crescita culturale sui temi della parità e dell'inclusione.