Cultura protagonista del fine settimana di Rimini: ecco cosa fare in città

Un percorso tra memorie, simboli e visioni

Il fine settimana a Rimini si apre all’insegna del raduno dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri con tanti momenti ufficiali in programma e due esposizioni di interesse storico: la mostra delle uniformi storiche dei Carabinieri presso il Teatro Amintore Galli e l'esposizione di auto d'epoca dei Nuclei Radiomobile in Piazza Cavour.

La moda è protagonista ai Palazzi dell’Arte con la mostra Riviera Dream Vision celebra 75 anni di stile "Made in Romagna". Sabato 16 maggio, in occasione degli ultimi giorni di apertura della mostra, i visitatori possono approfittare di visite guidate gratuite per ammirare oltre 80 abiti e 120 calzature dei grandi marchi del territorio, in un percorso arricchito dai costumi originali del Casanova di Fellini e da installazioni di realtà aumentata che permettono di indossare virtualmente i capi storici.

Per chi desidera scoprire aspetti meno noti di Rimini, il Museo degli Sguardi propone aperture straordinarie il sabato pomeriggio, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, un’occasione per immergersi in collezioni uniche e conoscere le tradizioni di popoli lontani, in un percorso che arricchisce l’anima con sguardi diversi e profondi sulla diversità culturale.

Sempre nella giornata di sabato, il programma culturale invita a scoprire le radici storiche della città con due percorsi distinti. Da un lato, la passeggiata sul colle di Covignano, a cura di DiscoveRimini, propone un itinerario tra natura e spiritualità che parte dal Santuario delle Grazie per toccare le antiche sorgenti e il Parco Terme Galvanina, dove, accompagnati dall’archeologa Cristina Ravara Montebelli, si potrà anche esplorare un piccolo museo archeologico e godere della bellezza naturale del parco, che conserva anche tracce dello storico locale da ballo “Bandiera Gialla”. Dall'altro, il tour Le Meraviglie di Rimini a cura di VisitRimini, offre una panoramica completa sui monumenti simbolo, conducendo i partecipanti in un viaggio nel tempo che parte dall'epoca romana dell'Arco d'Augusto e del Ponte di Tiberio per arrivare al Rinascimento malatestiano e alla poesia cinematografica del Cinema Fulgor.

La domenica si concentra invece sui gioielli architettonici e sui misteri nascosti del centro storico. La visita guidata al Teatro Amintore Galli permette di esplorare gli spazi del prestigioso edificio inaugurato nel 1857, raccontandone la storia, la distruzione e la magnifica rinascita.

Per chi preferisce un approccio più insolito, un tour dedicato alla Rimini esoterica parte dal Tempio Malatestiano e attraversa piazza Tre Martiri per svelare i significati profondi dei simboli astronomici, dei miti medievali e delle antiche tracce lasciate dai Cavalieri di Malta, offrendo una prospettiva inedita e suggestiva sul patrimonio cittadino.

Ecco le visite guidate in dettaglio:



sabato 16 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte, Piazza Cavour 26

Itinerari di Moda

I Palazzi dell’Arte di Rimini invitano a scoprire la mostra "Riviera Dream Vision" attraverso speciali visite guidate alla scoperta di 75 anni di moda "Made in Romagna". Il percorso espositivo, allestito tra Palazzo dell’Arengo e Palazzo del Podestà, celebra l'eccellenza del distretto locale dagli anni Cinquanta a oggi, mettendo in scena oltre 80 abiti e 120 calzature di marchi iconici come Alberta Ferretti, Moschino e Giuseppe Zanotti.

L'esperienza offre un viaggio immersivo tra materiali d'archivio e installazioni tecnologiche, con una sezione speciale dedicata ai costumi originali del film Il Casanova di Federico Fellini.

In occasione della conclusione della mostra, le visite guidate sono gratuite, su prenotazione.

Ore 17 Ingresso gratuito. Info: www.ticketlandia.com/m/event/rivieradreamvision

sabato 16 maggio 2026

Santuario delle Grazie (Luogo d'incontro), via delle Grazie, 10 - Covignano di Rimini

Fonti d'acqua e luoghi sacri sul colle di Covignano. Dal Santuario delle Grazie alla Galvanina

Una nuova passeggiata culturale di Discover Rimini, per far conoscere l’importanza storica e artistica del colle alle spalle di Rimini, il Covignano, luogo identitario per i riminesi non solo per la bellezza paesaggistica.

Il Covignano fu abitato fin dall’epoca romana e ospitò edifici di culto legati alle divinità silvestri e alle virtù salutari delle sorgenti d’acqua, come la fonte Galvanina. A partire dal Medioevo fu sede di importanti insediamenti religiosi, tra i quali il Santuario di Santa Maria delle Grazie.

Il percorso parte dalle “Grazie” per ammirare interessanti opere d’arte sacra. Con mezzi propri si raggiunge il Parco Terme Galvanina, dove si può visitare il piccolo museo archeologico in compagnia dell’archeologa Cristina Ravara Montebelli e ammirare la fonte dell’acqua minerale Galvanina e il parco, già sede dello storico locale da ballo “Bandiera Gialla”.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida turistica abilitata.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 14 maggio a [email protected]

Ore 15 Ingresso a pagamento Info: 333.7352877 www.facebook.com/DiscoverRimini/

sabato 16 maggio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

domenica 17 maggio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Ore 11 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 17 maggio 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

L'Itinerario Esoterico di Rimini

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Un tour tra simboli, codici nascosti e antiche dottrine spirituali, partendo dal Tempio Malatestiano e dall'orologio astronomico, per scoprire l'anima esoterica di Rimini.

Dietro le luci della Riviera e i monumenti più noti, Rimini custodisce un’anima esoterica tutta da scoprire. Con questa visita guidata si va oltre la superficie, esplorando simboli, codici nascosti e antiche dottrine spirituali che hanno attraversato i secoli.

Si parte dal Tempio Malatestiano, dove sarà svelato il significato celato nella misteriosa Cappella dei Pianeti, un vero e proprio trattato esoterico scolpito nella pietra. Si prosegue con l’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri, antica macchina del tempo e del cosmo, per poi approfondire la presenza dei Cavalieri di Malta in città, protagonisti di trame medievali dense di potere e fede.

Un itinerario guidato che invita ad aprire gli occhi e la mente, per leggere Rimini con chiavi di lettura nuove, tra arte, astronomia e spiritualità.

Ore 15 Ingresso a pagamento Info: www.arteemusei.com/visita-guidata/l-itinerario-esoterico-di-rimini

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “ITINERARI DI MODA. STORIE, CODICI, IMMAGINARI” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell'Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l'iconografia storica di Rimini.

L'esperienza è arricchita dal Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna. Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: indossare virtualmente alcuni degli abiti iconici dei brand protagonisti della mostra, tra cui Alberta Ferretti, Iceberg e Moschino, diventando parte integrante del racconto espositivo. L’esperienza si conclude con la creazione in tempo reale di una cartolina digitale personalizzata, ambientata nei luoghi simbolo della città di Rimini. Un ricordo innovativo, condivisibile e immediatamente scaricabile.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.

Ingresso libero. Info: www.rivieradreamvision.com



fino a sabato 23 maggio 2026

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Cosmogonico

Mostra personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò.

I suoi linguaggi espressivi, le sue tecniche tra disegno, scultura e scrittura trovano una fusione perfetta che sa far apprezzare una delle ricerche estetiche più originali dell’arte italiana.

Con la parola “cosmogonia” si vuole indicare una nascita, qualcosa che ha origine, che inizia.

In questa mostra ci sono vari esempi di lavori che vanno dai famosi “meccanismi” che lo hanno fatto conoscere alla fine degli anni Novanta, fino alle attuali porcellane che sono sicuramente una novità e anche un apice della sua ricerca.

Questi nuovi lavori si distaccano dal riuso di materiali e dalla trasformazione e rigenerazione dei rottami che sono tipici della sua opera, ma ne condensano la genesi. Sono teste di esseri immaginari, riflessioni sull’umano e sul transumano, e in molti casi sono straordinari accoppiamenti tra forme ancestrali e invenzioni tratte dal mondo infinito delle immagini quotidiane.

Le sue installazioni e teche sono lamiere di ferro e specchi di recupero dipinti a olio per un lavoro in equilibrio sottile tra gioco, mistero e dramma.

Orario: dal lunedì al sabato, ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30

Info: 0541 1414404 www.zamagniarte.it

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

sabato 16 maggio 2026

Rimini, Via Delle Grazie, 12 loc. Covignano

Aperture straordinarie del Museo degli Sguardi

Sabati pomeriggi di altri sguardi

Un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Una collaborazione dell'Associazione Vite in Transito ODV con i Musei del Comune di Rimini.

Orario: dalle ore 17 alle ore 19 Ingresso libero Info: 366 229 7951 www.museicomunalirimini.it/eventi/aperture-straordinarie-al-museo-degli-sguardi-0

dal 15 al 29 maggio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

La rete della salute

La mostra fotografica e artistica, organizzata nell’ambito della settimana della salute mentale, si svolgerà dal 15 al 29 maggio presso gli spazi dell’ex cinema Astoria.

L’iniziativa propone un’esposizione di opere artistiche e fotografie realizzate dagli utenti e dai volontari delle associazioni promotrici. Molte delle opere esposte sono nate anche all’interno dei laboratori creativi organizzati nel corso dell’anno, diventando così il risultato di un percorso condiviso di espressione e partecipazione.

L’evento si apre venerdì 15 maggio alle ore 18:30 con un momento inaugurale, che darà avvio alla mostra e offrirà ai visitatori l’occasione di conoscere i lavori esposti e il progetto da cui hanno preso forma. Durante il periodo dell’esposizione, la mostra è visitabile in alcune giornate e fasce orarie specifiche:

>lunedì 18 maggio dalle 14 alle 18

>venerdì 22 maggio dalle 21 alle 22,

>sabato 23 maggio dalle 15 alle 18

>domenica 24 maggio dalle 18 alle 20.

Nella giornata di lunedì 25 maggio, l’apertura è invece riservata agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Aurelio Bertola”.

La rassegna si conclude venerdì 29 maggio con un evento finale previsto dalle ore 18:30 alle 20:30, momento conclusivo dell’iniziativa e occasione per valorizzare il percorso svolto e le esperienze condivise.

L’evento è promosso da diverse realtà del territorio, in collaborazione con il progetto “Ritorno all’Astoria” e con il supporto di enti e istituzioni locali.