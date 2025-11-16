Cuore San Marino: vittoria 2-1 nel recupero con la Maceratese

A segno Shiba e Moriano, momentaneo pari di Ciattaglia

San Marino - Maceratese 2-1

SAN MARINO (3-5-2): Meli; Shiba, Ale, Brighi (5' st Barsi); Pericolini, Visconti (43' st Di Palma), Gulinatti, Useini, Lecchi; Gasperoni (27' st Merlonghi), Stickler (18' st Moriano). A disp.: Barone, Muteba, Berardi, Tezzele, Cum. All.: Malgrati.

MACERATESE (4-2-3-1): F.Gagliardini; Perini (15' st Lorenzi), Mastrippolito (30' st Cirulli), Morganti, Ciattaglia; Sabattini (30' st Vazan), De Angelis; Marras, Ambrogi (15' st Marchetti), Neglia (12' st M.Gagliardini); Osorio. A disp.: Cusin, Lucero, Nasic, Papa. All.: Possanzini.

ARBITRI: Zampieri di Rovigo.

RETI: 2' st Shiba, 34' st Ciattaglia, 48' st Moriano.

AMMONITI: Gulinatti, Gasperoni.

CATTOLICA Con una prestazione nel segno della solidità e del cuore, il San Marino ritrova con merito la vittoria, superando 2-1 la Maceratese grazie a un gol nel recupero del giovane Moriano. Malgrati schiera la formazione tipo, fatta eccezione per Babbi, ceduto all'Ancona: al suo posto c'è Stickler. Merlonghi è in panchina: sarà la sua ultima apparizione con la maglia del San Marino. Buono l'avvio della squadra del Titano, che guadagna subito un calcio d'angolo e ci prova con un tiro al volo di Gasperoni fuori misura, poi è la Maceratese ad alzare il baricentro, senza però sorprendere la difesa di casa. Così al 22' è Gasperoni a cercare di rompere gli equilibri, con una splendida punizione mancina dalla distanza: Federico Gagliardini vola in bello stile a deviare in angolo. Al 25' Pericolini è bravo a trovare spazio a destra, palla al centro per Stickler che non è pulito nel girarsi, finendo così fermato dalla difesa ospite. Al 30' efficace ripartenza della squadra di Malgrati, Gasperoni arrivato al limite calcia di sinistro, il rasoterra però non è irresistibile e Federico Gagliardini blocca a terra. Il primo tempo scivola via senza altri episodi. A inizio ripresa il San Marino accelera e trova il gol: angolo di Gasperoni, Shiba colpisce di testa e trova una parabola imprendibile per l'estremo difensore biancorosso. La Maceratese reagisce immediatamente, cercando una percussione con Osorio, la palla arriva a Marras, il sinistro termina fuori, con lo stesso Osorio che cerca di correggere in scivolata in porta, senza riuscirci. Al 66' break di Useini, che ruba palla e prova a sorprendere Federico Gagliardini dalla distanza, il portiere blocca in due tempi. Il San Marino si difende con accortezza, ma un calcio d'angolo è fatale: al 79' la palla arriva in area a Ciattaglia, che con un potente destro batte Meli. Sulle ali dell'entusiasmo, la Maceratese sfiora il bis: all'84' Mattia Gagliardini pennella di sinistro dal limite, Meli vola e toglie il pallone dall'incrocio dei pali. Recupero da cardiopalmo: al 93' Pericolini intercetta un rilancio, Di Palma resiste a un contrasto e serve Moriano in area. L'attaccante inventa un dribbling sul marcatore e poi batte con freddezza Federico Gagliardini. Gara finita? Per nulla. Al 94' Marras calcia a giro di sinistro da fuori area, Meli vola ancora e salva i tre punti.

Riccardo Giannini