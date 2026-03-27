Cuori Randagi si mobilita per il gattino Leonardo, ha il Covid "felino": "Aiutateci, la cure sono costose"

Aperta una raccolta fondi: il gatto è affetto da una patologia virale, da un ceppo del Coronavirus felino, che richiede cure costose

Leonardo, un cucciolo di gatto, è affetto da una Peritonite Infettiva Felina, patologia virale da un ceppo del Coronavirus felino. Per la cura è necessario un apposito anti-virale, il Gs-441524, da somministrare per diverse settimane, i cui costi sono però alti: circa 170 euro a settimana. A questa spesa si aggiungono quelle per le visite e gli esami diagnostici. Così, a chiedere aiuto per Leonardo, è l'associazione Cuori Randagi di Rimini, impegnata da anni nella tutela degli animali. Leonardo è affidato a Patrizia Pagliero, volontaria che si occupa spesso di gatti in difficoltà, con raggio di azione tra Cesena, Rimini e Pesaro. L'associazione fa appello per donazioni, che possono essere effettuate tramite GoFundMe (QUI il link) o con bonifico (Iban: IT32A0538724202000004130341). La Cuori Randagi ricorda che le donazioni alle Organizzazioni di Volontariato diano diritto a una detrazione Irpef del 35% dell’importo donato, fino a un massimo di 30mila euro annui.