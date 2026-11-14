Cupolone, il Comitato Rimini Sud propone l'ex area Ghigi

Chiesto un confronto con Ieg e istituzioni per valutare una sede alternativa e destinare risorse al recupero del comparto Novarese-Rimini Terme

Il nuovo Cupolone potrebbe trovare posto nell'area dell'ex pastificio Ghigi, lungo la superstrada Rimini-San Marino. È la proposta avanzata dal Comitato Rimini Sud, che chiede di riaprire il confronto sulla localizzazione della struttura prevista nel quartiere fieristico. Al centro delle preoccupazioni ci sono il traffico, la disponibilità di parcheggi e il consumo di suolo in una zona già interessata dai flussi legati alle manifestazioni di Ieg.

Il Comitato non mette in discussione il ruolo della Fiera per l'economia riminese, ma ritiene che la realizzazione di una nuova grande struttura debba essere valutata considerando anche le ricadute sui residenti e sulla viabilità. «Esiste una localizzazione alternativa capace di garantire lo stesso sviluppo economico, riducendo l'impatto sul territorio?», è la domanda posta dal gruppo. Da qui l'ipotesi dell'ex pastificio Ghigi, un'area dismessa che, secondo il Comitato, meriterebbe di essere presa in considerazione. La proposta prevede di verificarne la compatibilità urbanistica, l'accessibilità e la possibilità di realizzare parcheggi adeguati. L'obiettivo sarebbe recuperare uno spazio già urbanizzato, evitando di concentrare ulteriori infrastrutture nell'area fieristica.

Per portare avanti il ragionamento viene chiesto un confronto con Italian Exhibition Group, Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino. Il coinvolgimento sammarinese, secondo il Comitato, potrebbe aprire la strada a una collaborazione economica legata alla vicinanza dell'area alla Repubblica. Tra le ipotesi avanzate c'è anche quella di verificare se sia possibile ottenere un beneficio finanziario di 20 milioni di euro da destinare a un altro progetto per il territorio. Il riferimento è a Novarex, il piano di recupero del comparto Novarese-Rimini Terme, a Rimini Sud. Un intervento che, secondo una prima stima ancora da approfondire con un piano economico-finanziario, richiederebbe investimenti tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Il progetto guarda a un polo dedicato a salute, ricerca, benessere, talassoterapia, sport, congressi e turismo durante tutto l'anno.

La proposta del Comitato è quindi quella di mettere a confronto le diverse localizzazioni del Cupolone, valutandone costi, benefici economici, accessibilità e impatto ambientale. «Non vogliamo contrapporre lo sviluppo economico alla tutela dell'ambiente, né a Rimini Nord né a Rimini Sud», sottolinea il gruppo, che chiede una programmazione capace di distribuire gli investimenti sull'intero territorio.