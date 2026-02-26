Altarimini

Cura e crescita: nuovi percorsi per le famiglie a Bellaria Igea Marina

Il Centro per le Famiglie Giovanni Paolo II propone incontri su sicurezza, benessere e relazione educativa tra genitori e figli

A cura di Grazia Antonioli Redazione
26 febbraio 2026 11:27
Bellaria Igea Marina
Attualità
Il Centro per le Famiglie Giovanni Paolo II di Bellaria Igea Marina annuncia una serie di iniziative al via, in programma tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, promosse in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, ossia i nidi d'infanzia Il Gelso e Piccolo Gelso, nonché la scuola dell'infanzia S. Allende. I diversi appuntamenti sono accomunati e fanno parte di un percorso dedicato alla dimensione della "cura" in ambito educativo: intesa come attenzione da parte dei genitori nei confronti di tutti quegli aspetti che possono influire qualitativamente sulla crescita dei figli. Verranno pertanto toccati i temi della sicurezza, del benessere e della maturazione, sia all'interno della relazione, sia nel rapporto con il mondo esterno.

La prima iniziativa in ordine di tempo è il corso di massaggio neonatale per genitori di bambini da 0 a 12 mesi. Un percorso che si compone di cinque incontri presso lo stesso Centro per le Famiglie di via Ferrarin dalle 16.30 alle 18.00, tenuti da un insegnante dell’AIMI – Associazione Italiana Massaggio Infantile. Sebbene il primo appuntamento si sia svolto questa settimana, è ancora possibile iscriversi qui; i prossimi incontri si svolgeranno i giorni 3, 10, 20 e 24 marzo.

Sabato 24 marzo alle 10.00, si terrà invece al nido d'infanzia Il Gelso di via Luzzatti un incontro formativo e pratico promosso in collaborazione con Croce Blu e dedicato alle manovre di disostruzione pediatriche. Anche in questo caso, è possibile iscriversi online tramite form al link .

Infine, nelle giornate del 18 e 28 marzo ed il 1^ aprile, si svolgeranno sempre al nido Il Gelso le ‘Conversazioni del mercoledì’ condotte da Mirco Ciavatti, psicologo e psicoterapeuta. Un breve ciclo di incontri che intende offrire ai genitori di bambini da 0 a 6 anni un’occasione di confronto su dubbi e complessità dei compiti educativi. Verranno proposti stimoli ed esempi concreti, che facilitino la condivisione di esperienze e buone pratiche genitoriali. Iscrizioni aperte al link . Inoltre, ai partecipanti è dedicato un sondaggio – da compilare anch’esso online cliccando qui – in cui suggerire le tematiche oggetto di approfondimento negli incontri.

