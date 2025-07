Da 45 anni in vacanza a Riccione: "Qui in Italia c'è il gelato più buono"

Riccione premia un'altra turista fedele, la 57enne Sophie Jeannine Gerriet, dall'Alsazia

Un amore lungo 45 anni, nato tra i sorrisi dell’infanzia e cresciuto vacanza dopo vacanza: ieri (domenica 27 luglio) Sophie Jeannine Gerriet, 57 anni, originaria di Retzwiller, piccolo comune dell’Alsazia, ha ricevuto il riconoscimento speciale di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”.

La consegna del riconoscimento è avvenuta presso l’hotel Negresco, storico punto di riferimento per le vacanze riccionesi della signora Sophie, alla presenza dell’assessore al Turismo Mattia Guidi, che ha consegnato l’attestato ufficiale a nome della città, un gesto simbolico e sentito, per celebrare una storia di fedeltà e affetto che attraversa generazioni e confini.

La storia che lega la signora Sophie a Riccione comincia 45 anni fa, quando, ancora bambina, trascorreva le vacanze con la sua famiglia all’hotel Cordial, storica struttura gestita dalla famiglia Ricci. È lì, giocando con i figli dei titolari – suoi coetanei – che nasce un primo, profondo legame che si rinnova anno dopo anno, fino al 2004.

Nel 2005, alla ricerca di una nuova struttura che potesse offrirle lo stesso calore e la stessa accoglienza vissuti fin dall’infanzia nella Perla verde dell’Adriatico, Sophie inizia a soggiornare all’hotel Negresco, guidato dai signori Diva e Renzo Torsani, oggi affiancati nella loro attività dalla figlia Federica. “Qui mi sento come a casa – racconta la signora Sophie -. Ogni anno vengo in vacanza con la mia famiglia, i miei quattro figli. Quest’anno, per la prima volta, c’è anche il mio primo nipotino”. Nel corso del tempo, con la famiglia Torsani si è creato un rapporto speciale fatto di amicizia, stima e affetto reciproco, che dura da oltre vent’anni. L’hotel Negresco è diventato per Sophie una vera seconda casa, il punto di riferimento di ogni estate.

Di Riccione ama tutto: la cucina romagnola, in particolare i primi piatti e il gelato, “che come a Riccione non lo fa nessuno”, la lingua italiana, che parla fluentemente, la mentalità operosa e solare della Romagna e soprattutto quei sorrisi che riporta con sé ogni anno in Alsazia.