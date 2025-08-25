Da 65 anni in vacanza a Cattolica: a Donatella Tamborini la targa fedeltà

Turista varesina premiata dall’Amministrazione comunale per il legame speciale con la Regina, “la mia seconda casa e famiglia”

“Amo Cattolica più della mia città per il carattere delle persone, aperte, affabili, gentili, e per le sue bellezze, a partire da quelle naturali come lo spettacolo del mare al tramonto. Siete la mia seconda casa, la mia seconda famiglia”. Un legame indissolubile quello tra Donatella Tamborini e Cattolica, turista fedelissima, originaria di Gazzada, in provincia di Varese, ex impiegata bancaria, che trascorre le vacanze nella Regina da ben 65 anni, di cui 50 insieme con il marito. Un traguardo che l’Amministrazione comunale ha voluto suggellare con la consegna della targa fedeltà. Il riconoscimento è stato donato dall’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci con un momento di festa all’Hotel Desirèe di Valeria Timiani e Giovanni Cecchi dove Donatella e il marito sono ospiti speciali ormai da anni. “Parole che ci riempiono il cuore, sono la prova della grande passione che c’è dietro il lavoro dei nostri operatori turistici – interviene l’Assessora Bartolucci – e che ci stimolano a fare sempre meglio”. “Vengo a Cattolica da quando avevo 5 anni, con i miei genitori – racconta – e sono onorata di aver ricevuto questa targa. Ormai mi sento quasi una cattolichina. Verrei qui sempre e ho pensato tante volte a comprare una casa. I titolari dell’hotel ci accolgono come fossimo parte della loro famiglia. E lo stesso grande affetto lo abbiamo trovato anche ai Bagni 86, 87, 88 con la i titolari dello stabilimento Raffaella, Daniele e Milko”.