Da Casteldelci alle case di riposo del territorio: i Babbi Natale in moto regalano sorrisi in Valmarecchia

L'iniziativa nata a Casteldelci qualche anno fa è stata proposta anche questo Natale

Anche per il Natale 2025 sono stati protagonisti i Babbi Natale in Moto, un gruppo eterogeneo di appassionati di moto che indossano vestito rosso e berretto per portare sorrisi in Alta Valmarecchia. Il loro tour, come ogni Natale, è stato particolarmente ampio, partendo da Casteldelci, dove tanti anni fa tutto ebbe inizio, passando i Comuni di Sant’Agata Feltria, Novafeltria e Pennabilli, attraversando piazze, borghi e arrivando fino alle Case per Anziani, arrivando anche nel Comune di Verghereto, nel borgo di Alfero, che da qualche anno ha inserito questo appuntamento tra i più attesi delle festività: ovunque è stato un abbraccio sincero, fatto di presenza, ascolto e semplicità. Grandi e piccoli, istituzioni, attività commerciali e semplici cittadini hanno risposto con entusiasmo e affetto, ricambiando con vin brulé, cioccolate calde, sorrisi e parole gentili quel dono prezioso che è la vicinanza umana. Mentre ci si avvicina all'ultimo dell'anno, costumi e berretti di Natale tornano negli armadi, pronti però tra dodici mesi per riportare gioia e sorrisi: anche per il 2026, le strade della Valmarecchia saranno attraversate dai simpatici Babbi Natale "motorizzati".