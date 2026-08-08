Da Colorado a Riccione, Gianluca Impastato arriva in piazzale San Martino

Martedì il comico milanese sarà protagonista della rassegna dedicata al cabaret, Onde Comiche. Appuntamento alle 21

Da Colorado a Riccione: la comicità di Gianluca Impastato arriva nella Perla. Martedì alle 21, il comico, attore e cabarettista milanese sarà protagonista in piazzale San Martino di un nuovo appuntamento di "Onde Comiche", la rassegna estiva dedicata ai grandi nomi del cabaret italiano. L'ingresso alla serata sarà gratuito.

Per il pubblico riccionese sarà l'occasione per ritrovare uno dei volti più conosciuti della comicità televisiva degli ultimi anni, diventato popolare soprattutto grazie a "Colorado". Sul palco del programma di Italia 1 Impastato ha dato vita a una galleria di personaggi entrati nel suo repertorio più celebre, da Chicco d'Oliva, l'enologo dalle degustazioni decisamente improbabili, a Mariello Prapapappo e al Fotomodello.

Una carriera costruita tra televisione, teatro e cinema, iniziata nel 1998 con "I Turbolenti". Proprio con il gruppo comico Impastato ha mosso i primi passi nel mondo del cabaret, ottenendo anche importanti riconoscimenti, tra cui il "Festival nazionale del cabaret" e il premio della critica al "Premio Charlot" di Paestum.Negli anni successivi sono arrivati gli impegni sul piccolo e grande schermo. Impastato ha partecipato, tra gli altri, ai film "I mostri oggi", "Bar Sport" ed "Eccezziunale veramente - Capitolo secondo", continuando parallelamente a portare sui palcoscenici italiani la sua comicità. Nel 2010 ha inoltre pubblicato "Che tracannata signori!", libro dedicato al personaggio di Chicco d'Oliva.

Il suo arrivo a Riccione si inserisce nel calendario di "Onde Comiche", manifestazione che durante l'estate porta in piazzale San Martino alcuni dei protagonisti della comicità italiana. L'appuntamento con Impastato è patrocinato dal Comune di Riccione, promosso dall'Associazione Riccione Abissinia e organizzato dall'agenzia di management e spettacolo Landhub, con la direzione artistica di Giovanni D'Angella.La rassegna non si fermerà alla serata dell'11 agosto. L'ultimo appuntamento è infatti fissato per martedì 25 agosto, quando sarà proprio Giovanni D'Angella, direttore artistico della manifestazione e conosciuto sul palco come "Il Papocchio", a chiudere il calendario di "Onde Comiche". Prima del gran finale, però, i riflettori saranno puntati su Gianluca Impastato, pronto a portare a Riccione personaggi, battute e racconti maturati in quasi trent'anni di carriera tra cabaret, televisione, cinema e teatro.