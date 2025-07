Da Coriano a Santa Maria di Leuca: impresa coast to coast per il G.S. Ospedaletto

800 km in tre giorni: i ciclisti corianesi conquistano il Salento

Sfida superata a pieni voti per la delegazione di 8 ciclisti del G.S.Ospedaletto partita giovedì scorso destinazione Santa Maria di Leucacon l’impresa coast to coast dall’Adriatico al Mar Ionio.

Sabato 5 luglio, dopo aver percorso 800 chilometri in tre giorni sotto il sole cocente, i ciclisti corianesi sono arrivati nella piazza del faro della località pugliese accompagnati da un team della squadra “ Amici di Simone” dove ad attenderli c’erano l’assessore di Castrignano del Capo, Cosima De Maria e una delegazione del Centro Sportivo Italiano, sezione di Lecce.

In segno di amicizia tra i due territori i ciclisti del G.S. Ospedaletto hanno portato i saluti istituzionali del sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e dell’assessore allo Sport Anna Pecci seguiti, in un clima di allegria e grande accoglienza,da uno scambio reciproco di omaggi.





“Dopo la prima tappa di 280 chilometri per raggiungere Fossacesia sulla Costa dei Trabocchi con bagno finale per la pioggia battente - commenta Domenico Manna, membro del direttivo del Gruppo Sportivo di Ospedaletto -abbiamo proseguito il giorno successivo pedalando sotto il sole per altri 270 chilometri e raggiungere Bari fino ad arrivare a Santa Maria di Leuca. E’ andato tutto oltre le migliori aspettative e la soddisfazione per aver raggiunto l'obbiettivo è stata di molto superiore agli sforzi”.





“Un’altra impresa è andata a buon fine e di questo non avevamo dubbi - afferma l’assessore allo Sport, Anna Pecci - per l’esperienza, la professionalità e l’intraprendenza del Gruppo Sportivo Ospedaletto avvezzo a sfide del genere e allo stesso tempo radicato nel territorio con iniziative di sensibilizzazione e vicinanza al bellissimo mondo dello sport e del ciclismo”.