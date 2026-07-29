Da Coriano a Trento: un omaggio a Marco Simoncelli nel museo dei Paracarri delle strade di montagna

L'iniziativa nasce grazie a Dario Pegoretti: il paracarro si trova nel museo di Canezza di Pergine Valsugana

Un simbolo della memoria di Marco Simoncelli lascia Coriano per entrare a far parte del celebre Museo del Paracarro di Canezza di Pergine Valsugana (Trento), uno spazio unico nel suo genere che custodisce gli storici paracarri delle più celebri strade di montagna e dei grandi campioni del ciclismo. L'iniziativa nasce grazie a Dario Pegoretti, che ha recuperato un vecchio paracarro in calcestruzzo proveniente dal territorio comunale di Coriano, restaurandolo e trasformandolo in un omaggio al campione corianese. Il cippo è stato dipinto di bianco, personalizzato con una targa in metallo riportante lo stemma "Sic 58" e il nome di Marco Simoncelli.

"Siamo orgogliosi che un simbolo della memoria di Marco Simoncelli, nato a Coriano, trovi spazio in un luogo così significativo per la storia dello sport. È un'iniziativa che mantiene vivo il ricordo di Sic e porta con sé i valori di passione, coraggio e autenticità che hanno reso Marco indimenticabile. Ancora una volta il nome di Coriano diventa ambasciatore di una storia capace di emozionare e unire persone di ogni età e provenienza", dichiara il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini.