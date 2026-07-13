Da Corvara alle vette leggendarie: un video racconta la Maratona delle Dolomiti

Nutrizionista riminese alla granfondo ciclistica più amata d'Italia

Una sfida di 138 chilometri e 4.200 metri di dislivello attraverso alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti. È questo il cuore del nuovo video pubblicato dal nutrizionista Riminese Samuele Valentini, che ha documentato la sua prima partecipazione alla Maratona delle Dolomiti, una delle granfondo ciclistiche più amate d'Italia, capace ogni anno di richiamare atleti ed escursionisti da tutto il mondo.

Il racconto parte da lontano: prima ancora di arrivare al via, il video ripercorre il periodo di preparazione atletica che ha permesso al protagonista di perdere peso e di presentarsi in condizioni ottimali per affrontare una prova tanto impegnativa quanto affascinante.

Non solo lui, però, sarà protagonista delle immagini. Prima della granfondo, la videocamera seguirà anche Sara Ceccolini, runner di alto livello e moglie di Samuele, impegnata nel suo esordio nel trail running con una gara valida come Campionato Italiano e caratterizzata da 1.300 metri di dislivello: un banco di prova significativo per l'atleta, alla sua prima esperienza in questo tipo di competizione.

Il racconto si sposta poi a Corvara, cuore dell'Alta Badia, punto di partenza di questa straordinaria avventura tra le montagne più celebri delle Alpi. Da qui prende il via il viaggio, tra passaggi mozzafiato e panorami che hanno reso le Dolomiti patrimonio dell'Unesco.

Il video include riprese realizzate prima, durante e dopo la gara, restituendo un racconto a tutto tondo delle emozioni vissute lungo il percorso, oltre a un approfondimento sulla strategia di nutrizione adottata per sostenere lo sforzo fisico durante le lunghe e impegnative salite che caratterizzano il tracciato: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego, Valparola e molti altri passi leggendari, veri e propri simboli del ciclismo e dell'endurance dolomitico.

Un contenuto che unisce sport, montagna ed emozione, pensato per chi sogna di affrontare, prima o poi, la Maratona delle Dolomiti.