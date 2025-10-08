Da Gershwin a Zimmer, un viaggio sinfonico nel cinema di Hollywood a Rimini

Venerdì 10 ottobre al Teatro Galli l’Orchestra Senzaspine, diretta da Tommaso Ussardi, propone un programma tra classici e colonne sonore contemporanee



Da Gershwin a Zimmer. Un viaggio sinfonico nel cinema di Hollywood è il titolo del concerto che l’Orchestra Senzaspine, diretta da Tommaso Ussardi, propone venerdì 10 ottobre (ore 21) al Teatro Galli, nel nuovo appuntamento della 76esima Sagra Musicale Malatestiana. Un affascinante progetto che esplora quasi un secolo di colonne sonore, celebrando il legame tra musica sinfonica e cinema con l’omaggio ad alcuni grandi compositori hollywoodiani.

In apertura, la suite orchestrale tratta da The Sea Hawk (1940) di Erich Wolfgang Korngold – figura chiave nella nascita del grande sinfonismo hollywoodiano – evoca l’epica delle avventure cinematografiche con un linguaggio musicale che affonda le radici nella grande tradizione tardo-romantica europea.

Segue Rhapsody in Blue di George Gershwin, interpretata dall'eclettico pianista Pietro Beltrani. Composta nel 1924 e divenuta ben presto simbolo della musica americana, l’opera fu consacrata anche dal cinema, grazie al film omonimo del 1945 – Rhapsody in Blue, biopic dedicato allo stesso Gershwin – che contribuì a fissarne l'immagine nel cuore del grande pubblico. Inserita nel programma non solo per la sua rilevanza musicale, ma anche per la sua forte associazione con la storia di Hollywood, la Rhapsody rappresenta un ponte ideale tra la sala da concerto e il mondo del cinema.

La seconda parte della serata si addentra nei paesaggi sonori delle grandi produzioni hollywoodiane contemporanee: la Star Wars Suite di John Williams, emblema della fantascienza epica e della scrittura tematica cinematografica; la Suite dal Signore degli Anelli di Howard Shore, che restituisce l’intensità emotiva e il respiro mitologico dell’opera tolkieniana; e infine la Suite da Pirates of the Caribbean di Hans Zimmer, in cui il ritmo incalzante e l’orchestrazione poderosa incarnano la spettacolarità dell’azione moderna.

L’Orchestra Senzaspine, innovativa e affermata realtà del panorama sinfonico italiano, riafferma la propria vocazione nell'indagine delle connessioni tra musica colta e cultura popolare, in un progetto che celebra la musica da film come espressione artistica di assoluto rilievo.

Biglietti: online su www.vivaticket.com ( www.vivaticket.com/it/ticket/orchestra-senzaspine/267074 ) e al botteghino del Teatro Galli negli orari di apertura (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 14, giovedì dalle 15 alle 19). Contatti: 0541 793811 - [email protected] .