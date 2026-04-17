Da Giacobazzi a Moroni: tutti i protagonisti della Rimini Marathon numero undici

Una marea di 3300 runner pronta a conquistare la città

Entra nel vivo il lungo weekend della undicesima edizione Rimini Marathon e lo fa con uno dei momenti più attesi alla vigilia della gara: la presentazione dei top runner.

Sabato 18 aprile alle ore 19.00, nel Giardino del Grand Hotel, atlete e atleti protagonisti della maratona si presenteranno ufficialmente al pubblico. Insieme alla speaker Veronica Ballandi, sarà l’occasione per incontrare da vicino alcuni dei migliori runner d’Italia, che nella giornata di domenica saranno pronti a darsi battaglia lungo il percorso di 42 km che si snoderà dal lungomare di Rimini al centro storico. Un appuntamento ancora più sentito dagli atleti, visto che quest’anno la Rimini Marathon è caratterizzata dall’assegnazione dei Campionati Italiani Assoluti di Maratona, la più importante competizione tricolore della disciplina.

Tra i protagonisti attesi alla presentazione dei top runner, Enrico Bartolotti, classe 1993 della Liferunner, arriva con un bagaglio già importante sulle lunghe distanze. Con 12 maratone all’attivo e diverse esperienze sulle ultra, rappresenta un atleta solido e continuo, come dimostra il 10° posto alla Maratona di Firenze 2025 con il personale di 2h24’41”. Nel suo 2025 spiccano anche la vittoria alla Collemarathon e il secondo posto a Brescia, oltre al buon riferimento sulla mezza maratona con 1h08’35” a Faenza.

Accanto a lui ci sarà Marco Zanni, classe 1992 dell’ASD Team Misano, alla sua prima esperienza sulla distanza. Il suo è un profilo in crescita, costruito su un 2025 ricco di progressi, con personali di 30’24” sui 10 km e 1h07’08” in mezza maratona. La sua stagione si lega anche a un progetto personale ambizioso, con l’idea di affrontare di corsa il Cammino di Santiago.

Prima presenza a Rimini per Umberto Persi, classe 1985 dell’Atletica La Sbarra Roma, atleta che ha già dimostrato solidità sulla distanza dopo l’esordio a Venezia nel 2022. Nel suo percorso recente spicca la vittoria alla Mezza Maratona di Latina 2026 in 1h07’02”, oltre alla partecipazione agli Europei su strada di Pescara nel 2023.

Porta esperienza anche Samuele Oskar Cassi, classe 1997 del GP Parco Alpi Apuane, alla sua ottava maratona. Il suo 2025 si costruisce su piazzamenti importanti, tra cui il 5° posto a Padova e il personale alla Maratona di Firenze in 2h25’41”, accompagnati da risultati di rilievo anche sulle distanze più brevi.

In campo femminile, riflettori su Daniela Valgimigli, romagnola della Liferunner, alla sua ottava maratona. Il suo percorso unisce strada, trail e ultra, con risultati significativi come il primo posto alla Collemarathon 2025 e il personale di 2h48’36” a Firenze, oltre a piazzamenti nelle principali competizioni sulle lunghe distanze.

Tra le presenze più attese anche Federica Moroni, classe 1972 dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo, figura di riferimento dell’ultrarunning italiano. Con primati nazionali sui 50 e 100 km e numerosi titoli italiani, porta a Rimini un legame consolidato, testimoniato da quattro vittorie in maratona.

Spazio anche a Alessia Tuccitto, classe 1997, alla sua quinta maratona, seguita dall’ex azzurro Marco Salami. Dopo l’esordio a Verona, conquista il titolo italiano nel 2024 e continua a migliorarsi fino al 2h37’41” ottenuto a Verona 2025, confermando competitività anche sulla mezza distanza.

Tra i profili più giovani si presenta Isabella Caposieno, classe 2002 del GS Orecchiella Garfagnana, alla seconda esperienza sulla distanza dopo il debutto a Reggio Emilia chiuso in 2h44’24”. Campionessa italiana promesse sui 10 km nel 2023, ha già maturato esperienze in maglia azzurra.

All’esordio in maratona ci sarà Sara Ceccolini, classe 1996 del Cesena Triathlon, che arriva alla distanza regina dopo esperienze sulle distanze inferiori e una recente prova sui 50 km. Nel suo percorso spiccano la vittoria alla Mezza di Faenza 2025 e buoni riscontri su 5 e 10 km.

Tra le specialiste dell’ultra si presenta anche Ilaria Bergaglio, classe 1981 dell’Atletica Novese, con 23 maratone all’attivo e numerose esperienze sulle lunghe distanze. Vincitrice della 50 km di Romagna, è protagonista anche sulla 100 km del Passatore.

Nel settore maschile, uno dei nomi di riferimento è Alessandro Giacobazzi, classe 1996 dell’Aeronautica Militare, alla sua decima maratona. Campione italiano nel 2022 e vincitore della Maratona di Torino 2017, porta con sé anche esperienze internazionali, tra cui la partecipazione ai Mondiali militari.

Accanto a lui Nadir Cavagna, classe 1995, atleta con un passato nella corsa in montagna e già campione italiano promesse nella specialità. Alla sua terza maratona, arriva con risultati significativi come il 2° posto a San Felice Circeo 2025 in 2h18’30”, costruendo la propria preparazione anche con periodi di allenamento in altura in Kenya.

Chiude il gruppo dei protagonisti Nicola Bonzi, classe 1995 dell’Atletica Valle Brembana, alla sua quinta maratona. Nel suo percorso spiccano il 2° posto a Verona 2023 con il titolo di vice campione italiano e la vittoria a Reggio Emilia nel 2024, oltre al personale di 2h16’28” ottenuto a Valencia, che conferma una crescita costante nel panorama nazionale.

Da tenere sott’occhio durante la gare le atlete: Ademe Cuneo, classe 1998 di Mecha (Etiopia) che alla sua seconda maratona ha chiuso Valencia nel 2024 con 2h14’42’’ e la mezza maratona di Pisa nel 2022 con 1h03’07’’; Laura Biagetti, del 1990, che ha al suo attivo quattro maratone a Valencia, Milano, Reggio Emilia e Cremona con ottimi posizionamenti; e Giorgia Bonci classe 1976 che ha già corse diverse maratone corse in Romagna di cui due a Rimini, una a Russi nel 2024, una a Cervia e una a Ravenna.

Nella partecipatissima mezza maratona (quasi 3300 al via) da tenere sotto stretta osservazione Alberto Della Pasqua vincitore nel 2024 e secondo l'anno scorso, Luis Matteo Ricciardi( p.p. 1h05’49” Ravenna 2025) e Andrea Bonoli (1h07’54”) tutti e 3 della Dinamo Running.

Tra le donne, da seguire Sara Meloni( Cus Parma) che vanta un p.p. 1h27’2322 a Cremona 2025 e la lombarda Stefania Pulici capace di correre in 1h21129” sempre a Cremona nel 2022.

Conto alla rovescia: il programma del fine settimana

Da venerdì 17 aprile alle ore 15.00 apertura della segreteria per la consegna di pacchi gara, pettorali e ultime iscrizioni. Dalle 15.00 sino alle 19.00 apertura anche dell’Area Food by Rossopomodoro. L’offerta comprende paccheri al pomodoro, pizza, patatine, spiedini e le penne ‘Marathon’ dedicate proprio alla competizione riminese.



Sabato 18 aprile il Marathon Village resterà attivo dalle 9.30 alle 19.30, con segreteria per iscrizioni e consegna materiali. La giornata inizierà alle 10.00 con la Shakeout Run da 5 km by Ola Movement, proseguirà nel pomeriggio con la partenza della Kids Run alle 16.30 da Piazzale Lucio Battisti, seguita alle 17.30 dalla presentazione degli spingitori di carrozzelle e alle 18.00 dalla presentazione dei pacer. Alle 19.00 nel Giardino del Grand Hotel di Rimini ci sarà la presentazione dei top runner partecipanti alla Maratona. L’Area Food by Rossopomodoo resterà aperta tutto il giorno.

La giornata clou sarà naturalmente domenica 19 aprile, con il villaggio operativo già dalle prime ore del mattino e l’Area Food by Rossopomodoro. Dalle 7.00 alle 8.00 sarà possibile ritirare pettorali e pacchi gara della 21 km, mentre dalle 7.00 alle 8.30 sarà il turno di 16 km, 42 km e delle ultime iscrizioni per 16 km e Family Run. Alle 8.30 scatterà la Mezza Maratona, seguita alle 9.00 dalla partenza della Maratona, della Ten Miles e della Family Run. I primi arrivi della 21 km sono attesi intorno alle 9.30, mentre quelli della 42 km attorno alle 11.20. A chiudere la mattinata sarà, alle 12.30, la cerimonia di premiazione della 21 km e della 42 km.

La Rimini Marathon si presenta come un evento articolato e inclusivo, capace di coinvolgere pubblici diversi. Accanto alla maratona e alla mezza maratona, entrambe competitive, sono previste la Ten Miles da 16 km, la Family Run da 8 km e la Kids Run da 1 km. Un impianto che consente la partecipazione sia agli atleti sia a famiglie e appassionati, ampliando il raggio della manifestazione.

A completare il programma anche il raduno degli spingitori di carrozzine, con la presenza di 57 carrozzine partecipanti, uno dei momenti più rappresentativi dell’evento, diventato nel tempo simbolo concreto di inclusione e partecipazione condivisa. La partenza è prevista per le ore 8.45, da piazzale Lucio Battisti.