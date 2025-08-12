Da “Gloria!” a “Kung Fu Panda 4”: il grande schermo illumina il Borgo San Giuliano

Tiberio CinePicnic 2025: cinema, picnic e solidarietà sotto le stelle di Rimini

Dal 13 al 17 agosto al Parco Marecchia di Rimini (Parco XXV Aprile, zona Ponte di Tiberio) ritorna il tradizionale appuntamento estivo di Tiberio CinePicnic, cinque serate di cinema ad ingresso gratuito con la possibilità di fare picnic sul prato, proposte da Cinema Tiberio e Notorius Rimini Cineclub, in collaborazione con Società de Borg.

Per sostenere l’iniziativa sarà operativo ogni sera, a partire dalle ore 19, il punto ristoro gestito dai volontari dalla Società de Borg e della Parrocchia San Giuliano Martire: l’acquisto allo stand gastronomico di CinePicnic è l’unica modalità di finanziamento della manifestazione. Il ricavato dello stand sostiene anche il progetto Amarcor 2025, per l’acquisto di nuovi defibrillatori nel Borgo San Giuliano

La prima serata mercoledì 13 agosto è nel segno dell’esordio dietro alla macchina da presa della cantante ed attrice Margherita Vicario (figlia del regista Marco) che in Gloria! racconta la vicenda di un gruppo di ragazze orfane all’alba del 1800, dotate di innegabile senso musicale e in procinto di prepararsi ad accogliere il nuovo Pontefice in visita al convento ove sono ospitate, con uno spirito ribelle pronto ad esplodere in modo imprevedibile. Giovedì 14 agosto è la volta di La signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian con Lesley Manville e Isabelle Huppert, storia di una domestica vedova britannica negli anni Cinquanta decisa a coronare il suo sogno di comprare un capo esclusivo di Dior a Parigi e costretta a combattere contro le rigide regole della “maison” francese. Il primo appuntamento per la famiglia è nella serata di Ferragosto (venerdì 15 agosto) con il simpatico film d’animazione Kung Fu Panda 4, nuova avventura del Panda Po, appassionato di arti marziali ed impegnato a trovare un nuovo Guerriero Dragone. Per sabato 16 agosto arriva un film da Oscar, ovvero The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne, già regista di “Sideways” e “Nebraska” che ritrova Paul Giamatti nel ruolo di un burbero professore malvisto da docenti e studenti, costretto ad occuparsi di un allievo durante le vacanze di Natale. A suo fianco la talentuosa Da ‘Vine Joy Randolph, nei panni della cuoca della mensa scolastica, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Finale dedicato alla famiglia domenica 17 agosto con Prendi il volo, cartoon griffato Illumination Studios, la casa dietro al grande successo di “Cattivissimo Me” e degli irresistibili Minions che, con la complicità del regista Benjamin Renner, racconta le divertenti peripezie di una famiglia di anatre impegnate nella loro prima migrazione.