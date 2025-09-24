Da Macron a Carla Bruni, la Francia piange Claudia Cardinale

“La musa del cinema italiano” celebrata da Le Monde: il cordoglio di politici, artisti e registi

La Francia, seconda patria di Claudia Cardinale, rende omaggio all’attrice scomparsa con tributi che attraversano politica, arte e cultura. Le Monde le dedica la prima pagina con una grande foto e un’intera sezione interna, definendola “eroina e complice di Visconti” e ricordandola come “la musa del cinema italiano”.

Il presidente Emmanuel Macron ha affidato il suo saluto a un post carico di affetto: “Per sempre nel cuore dei francesi. Incarnava libertà, visione, talento”. A unirsi al cordoglio anche Carla Bruni, che ha scritto sui social: “Ciao bellissima, riposa in pace”.

Tra i ricordi più intensi quello della regista Liliana Cavani, che aveva diretto Cardinale ne La Pelle: “Coniugava intelligenza e umanità. Amava il sorriso e l’ironia”.

Figura iconica capace di attraversare epoche e stili, Claudia Cardinale lascia un vuoto profondo, ma anche un patrimonio indelebile di arte e libertà che continuerà a parlare alle generazioni future.