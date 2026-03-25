Da madre in figlia, la storica fioreria di Santarcangelo aperta negli anni '60 resiste al tempo

Piante e Fiori è bottega storica. Il negozio di circa 60 metri quadrati ha conservato le vetrate e gli infissi esterni originali

È una storia che si tramanda di madre in figlia quella che caratterizza la nuova Bottega storica di Santarcangelo, “Piante e fiori” di Monica Zammarchi.

Poletti Anna Maria ha dato avvio all’attività all’inizio degli anni ’60, con autorizzazione numero 865: il negozio di fiori freschi, vasi e piante ornamentali, si trovava in via Cavour 31 ma nel 1973 si è trasferito al civico 8 di via Da Serravalle dove si trova tutt’ora. A partire dal 2000 a Poletti Anna Maria è subentrata la figlia e attuale proprietaria, Monica Zammarchi, che gestisce l’attività aiutata da un dipendente.

Il negozio di circa 60 metri quadrati ha conservato le vetrate e gli infissi esterni originali, mentre l’insegna esterna è stata sostituita perché danneggiata, ma è identica a quella originale.

Questa mattina (mercoledì 25 marzo) alla cerimonia per l’ingresso del negozio nell’albo delle Botteghe storiche di Santarcangelo erano presenti anche il padre di Monica Zammarchi, e marito di Anna Maria, le figlie, tanti amici e clienti. Monica ha ricordato anche madre e marito scomparsi, entrambi parte importante della storia del negozio, mentre il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli hanno sottolineato che “Storie come quella di oggi, di una fioreria di famiglia che passa da madre in figlia e continua ad aprire al pubblico ininterrottamente da una sessantina di anni, sono lo specchio dell’originalità e della forza della nostra città. Non è scontato che un’attività legata a fiori freschi, vasi e piante ornamentali, quindi al gusto e alla bellezza, resista così tanto tempo. Non lo è affatto. Succede quando passione e amore per il proprio lavoro arrivano dirette alla propria clientela. Nel mondo dell’intelligenza artificiale, l’artigianalità, l'esperienza e il servizio sono ancora le chiavi per resistere nei negozi di prossimità”.