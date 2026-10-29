La piada spopola in Giappone Da Novafeltria Corinna Lattanzi conquista Tokyo con la piadina romagnola

La giovane di Cuore 21 protagonista di uno showcooking all'Ambasciata d'Italia per i 160 anni di relazioni tra i due Paesi

Da Novafeltria a Tokyo, per far conoscere la Romagna attraverso uno dei suoi prodotti più rappresentativi. Corinna Lattanzi è stata protagonista in Giappone di un'iniziativa dedicata alla piadina romagnola, ospitata all'Ambasciata d'Italia nell'ambito delle celebrazioni per i 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. L'appuntamento si è svolto martedì 27 ottobre e ha visto Corinna impegnata per tutta la giornata. "È stata veramente bravissima, ha macinato tutto il giorno, tra stendere la piada, fare lo showcooking, parlare e portare i saluti finali: è stata la star indiscussa della serata", racconta Marco "Kino" Capelli, socio della cooperativa Cuore 21. Il successo ha riguardato anche la piadina romagnola. "I presenti hanno reagito in maniera incredibile, come se avessero visto la piadina per la prima volta. Non ne è rimasta neanche una al buffet. Il momento dello showcooking, quando Corinna stendeva la piada davanti agli ospiti, è stato molto apprezzato. Tutti hanno ripreso la scena con il telefono e le hanno fatto molti complimenti", aggiunge Capelli. Per Corinna, che fa parte di Cuore 21, l'esperienza è stata un'occasione per rappresentare la propria terra e testimoniare il valore dell'inclusione. L'associazione accompagna persone con disabilità in percorsi di crescita, autonomia e partecipazione alla vita sociale. L'invito a prendere parte all'iniziativa era arrivato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. A Tokyo, Corinna è stata affiancata dai rappresentanti di "Dalla Lella", storica attività riminese specializzata nella piadina. La trasferta ha rappresentato anche un'importante occasione di crescita personale per Corinna e per gli altri ragazzi con disabilità che hanno partecipato al viaggio, provenienti anche da altre realtà associative.

"Il Giappone è una terra meravigliosa, molto accogliente. Ci portiamo a casa bellissimi ricordi", conclude Capelli. "Per i ragazzi è stata una bella esperienza e una prova importante di autonomia, per il loro presente e il loro futuro".