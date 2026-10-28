La sentenza Truffa da 240mila euro, la banca dovrà risarcire la cliente con 120mila euro

La Corte d’Appello di Bologna ha ridotto l’indennizzo tenendo conto dei 95mila euro già incassati dalla vittima in sede penale

Una cliente di Rimini aveva versato 240mila euro su un conto corrente per investirli in titoli, ma il denaro era stato illecitamente prelevato con il coinvolgimento di una promotrice finanziaria e del direttore della filiale.Dopo una lunga battaglia legale, la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza 2253/2026, ha stabilito che dai danni risarcibili dovessero essere detratti i 95mila euro già ottenuti dalla donna in sede penale dal convivente della promotrice.L’indennizzo a carico della banca scende così a 120mila euro. La risparmiatrice dovrà quindi restituire 95mila euro ricevuti in eccedenza, in applicazione del principio secondo cui lo stesso danno non può essere risarcito due volte.