Gambero Rosso, 15 ristoranti premiati nel Riminese: ecco quali sono

Dalla cucina creativa di Abocar e Da Lucio alla tradizione della Sangiovesa, la guida valorizza locali della costa e dell’entroterra. Fuba premiato anche per le Avanguardie

Sono 15 i ristoranti, le osterie e le trattorie della provincia di Rimini selezionati dalla guida del Gambero Rosso, che premia qualità delle materie prime, creatività e legame con il territorio.

Tra i ristoranti, due forchette per Abocar Due Cucine, dove Mariano Guardianelli unisce sapori argentini e romagnoli, e per Da Lucio, affacciato sulla darsena e specializzato nella cucina di mare. Stesso riconoscimento per Casa Gasperoni a Montebello, Fuba a Rimini — premiato anche con il riconoscimento Avanguardie —, Il Piastrino a Pennabilli e Vite, vicino alla comunità di San Patrignano. Una forchetta per Il Gatto sull’albicocco, nel centro di Rimini, e Soly Mar, sulla spiaggia di Riccione.

Tra le osterie, tre Gamberi alla Sangiovesa di Santarcangelo, punto di riferimento della cucina romagnola. Due Gamberi ciascuno per Bel Fico a Pennabilli, Casa Matta e Oreste a Santarcangelo, Osteria del Borg nel Borgo San Giuliano a Rimini, Osteria dei Murè a Cattolica e Osteria La Cerqua a Montefiore.

Un riconoscimento che attraversa tutta la provincia, dai ristoranti affacciati sul mare alle tavole dell’entroterra, valorizzando la tradizione gastronomica romagnola e le nuove interpretazioni della cucina contemporanea.