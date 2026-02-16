Da Oscar Wilde a Shakespeare: il grande teatro inglese sbarca al Cinema Tiberio

Tre spettacoli dal West End, tra comicità, satira e tragedia, con interpreti celebri come Ncuti Gatwa e Steve Coogan

Il Cinema Tiberio di Rimini ritorna dopo tre anni nel West End londinese, il quartiere noto per l’ampia presenza di teatro, proponendo, in esclusiva italiana, tre spettacoli teatrali registrati negli ultimi due anni a Londra, in versione inglese con sottotitoli in inglese. Il primo appuntamento è per martedì 17 febbraio con l’esilarante classico di Oscar Wilde The Importance of Being Earnest dal Lyttleton Theatre, per la regia di Max Webster, già acclamato per la produzione teatrale di “Life of Pi”, con Sharon D. Clarke, Ncuti Gatwa (entrambi nel cast della popolare serie tv “Doctor Who”) e Hugh Skinner.

Mentre assume il ruolo di rispettoso guardiano del paese, Jack si aggira per la città sotto falsa identità, seguito a ruota dal suo amico Algy. Purtroppo, vivere una doppia vita ha i suoi svantaggi, soprattutto quando si tratta di amore. Nella speranza di impressionare due donne ambite, i due si ritrovano intrappolati in una rete di bugie in cui dovranno destreggiarsi con cautela.

Martedì 3 marzo c’è Dr. Strangelove, ospitato con grande successo al Noël Coward Theatre, dinamico adattamento teatrale del capolavoro di Stanley Kubrick “Dottor Stranamore”. L’esplosiva satira incentrata su un generale USA ribelle che scatena un attacco nucleare è adattata da Armando Iannucci e Sean Foley che ha anche curato la regia e nel ruolo del protagonista c’è l’istrionico Steve Coogan, premiato sette volte con il BAFTA (il maggior premio cinematografico britannico) e qui impegnato in ben quattro ruoli differenti.

Ultimo evento martedì 24 marzo con la classica tragedia di William Shakespeare Hamlet, diretta da Robert Hastie e andata in scena al Lyttleton Theatre con Hiran Abeysekera nel ruolo del Principe di Danimarca, affiancato da Francesca Mills nel ruolo di Ofelia. Una produzione molto applaudita, moderna e tradizionale allo stesso tempo.