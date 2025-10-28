Da Piacenza a Rimini, tanta esperienza a Milano: ecco il nuovo Questore

Ivo Morelli succede a Olimpia Abate

Ivo Morelli è il nuovo Questore di Rimini. Dal 3 novembre si insedierà in città, prendendo il posto di Olimpia Abate. Nato a San Giovanni Rotondo nel 1967, Morelli è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1991 dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di Polizia, assegnato al Reparto Mobile di Milano. Dalla fine del 1993 al marzo 2019 è stato in forza ininterrottamente presso la Questura di Milano ove ha diretto alcuni Uffici quali la Centrale Operativa, l’Ufficio Tecnico Logistico e l’Ufficio Personale, prima di dirigere l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fino al 2013. Sempre in forza alla Questura di Milano, ha diretto alcuni Commissariati quali Milano Lambrate e Milano Sempione. Nominato Primo Dirigente, ha inizialmente mantenuto la direzione dell’Upgsp, passando poi alla direzione della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale prima e del Commissariato Milano Centro successivamente. Dirigente Superiore dal 13 marzo 2019, è stato assegnato presso l’Ufficio Ispettivo del Ministero dell’Interno fino al 30 settembre 2019. È stato Questore della Valle d’Aosta dal 1º ottobre 2019 all’8 gennaio 2023, quindi Questore di Piacenza.