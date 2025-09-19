Da Riccione al palco di X Factor: Michelle Lufo conquista i giudici

La 23enne della Perla Verde ha presentato una cover di Cremonini e ha ottenuto 4 sì

Da Riccione a X Factor 2025: Michelle Lufo ha partecipato alle audizioni del talent show di Sky. Per presentarsi davanti ai giudici, salutata all'inizio da Jack la Furia, Michelle ha portato una personale cover di "Al telefono" di Cesare Cremonini. Michelle Lufo è originaria della Perla Verde, ha 23 anni, lavora come cameriera e ha raccontato ai giudici la sua passione per la musica "sperimentale": "Venendo da Riccione, sono molto affezionata al mondo delle discoteche e della cassa dritta".

Michelle ha iniziato ha scrivere le sue canzoni a 15 anni e ha già alcune produzioni all'attivo.

La sua esibizione ha convinto i 4 giudici permettendole così di proseguire l'avventura a X Factor.