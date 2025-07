Da Rimini a New York: l’arte di Tiziana Bortolotti in mostra nel progetto firmato Rambaldi

Le opere della riminese Tiziana Bortolotti esposte a New York per una manifestazione di grande rilevanza internazionale

La fondazione Carlo Rambaldi, diretta dai figli del genio degli effetti speciali tre volte Premio Oscar per dei film capolavoro come E.T., Alien e King Kong, organizza periodicamente a New York e Vibo Valentia una manifestazione che coinvolge 110 artisti americani e italiani.

È una manifestazione molto selettiva e di grande rilevanza internazionale. Quest’anno, l'unica artista di Rimini presente è stata Tiziana Bortolotti ( modenese di nascita e riminese di adozione ) con un’opera giudicata straordinaria. La prima esposizione è stata a New York al Culture Club ai Queens e la seconda in Italia a Palazzo Gagliardi Vibo Valentia, patria degli ultimi anni di Rambaldi.

La Mostra si chiama: "Art exchange" ed è un' interazione fra artisti americani e italiani, come voleva Carlo Rambaldi, per far conoscere artisti emergenti.

“Sono stata invitata a suo tempo dalla coordinatrice della Libreria Bocca di Milano", dichiara Tiziana Bortolotti, "con la quale partecipo tutti gli anni all'Agenda degli Artisti fin dal 2020, alla manifestazione in due tempi: la prima a New York al Culture Club ai Queens e la seconda in Italia a Palazzo Gagliardi Vibo Valentia, patria degli ultimi anni di Rambaldi. "

"A New York non sono andata di persona ma a Vibo c’ero. Un' accoglienza incredibile da parte della famiglia Rambaldi, che ci ha seguito e aiutato anche nel trasporto delle opere. Non ho dovuto fare nulla, solo imballare il quadro.”

La mostra ha aperto il 6 marzo ed è andata avanti fino al 20 aprile. L'esposizione allestita nei locali del Culture Lab a Long Island City è stata curata da Daniela Rambaldi e Tess Howsam, con la collaborazione di Simona Heart per il coordinamento artistico degli artisti italiani e col prezioso supporto di Giuseppe Lombardi.

"Si è trattato- spiegano i promotori dell'evento- di un'occasione imperdibile per ammirare opere di altissima qualità, scoprire nuovi talenti e riflettere sulla potenza dell'arte come strumento di connessione universale".