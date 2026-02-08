Da Rimini a Terni per il "Sì": le coppie riminesi protagoniste della Promessa davanti a San Valentino

Riminesi a Terni per San Valentino: in cinquanta davanti all'urna del Santo per il rito della pergamena

Anche Rimini è stata protagonista della tradizionale celebrazione della promessa d’amore a San Valentino, che si è svolta a Terni nella basilica dedicata al santo patrono degli innamorati. Cinquanta coppie di fidanzati, provenienti da diverse città italiane – tra cui Rimini, Assisi, Arezzo, Trapani, Palermo, Tolentino, Trevi, Rieti e Perugia – hanno partecipato a uno dei momenti più significativi delle celebrazioni religiose in onore del Santo.

A guidare la cerimonia è stato il vescovo di Terni-Narni-Amelia, Francesco Antonio Soddu, che ha rivolto ai fidanzati un augurio intenso e simbolico: «La promessa che vi scambiate davanti a san Valentino è la vita stessa che intendete fondare l’uno sull’altra, nel prendersi cura reciproco, come uno sbocciare continuo dell’amore».

Un rito che, come sottolinea la Diocesi, rafforza il legame tra San Valentino e i fidanzati che si preparano al matrimonio entro l’anno, ispirandosi a un amore fedele, paziente e rispettoso, fondamento della famiglia cristiana.

Le coppie, tra cui quelle arrivate da Rimini, hanno pronunciato coralmente la promessa d’amore davanti all’urna del Santo. Al termine della celebrazione, hanno ricevuto la benedizione del vescovo e una pergamena ricordo, insieme a una rosa bianca e a un cuore su cui scrivere un pensiero d’amore: segni simbolici di una giornata dedicata alla speranza e alla bellezza dell’amore che cresce.