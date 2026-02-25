Da Rimini all’Ariston: Rebecca Casoli balla con Elettra Lamborghini a Sanremo

La 22enne riminese protagonista della performance del brano Voilà sul palco del Festival

La riminese Rebecca Casoli, 22 anni, ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo nella prima serata come ballerina durante l’esibizione di Elettra Lamborghini con il brano "Voilà". La giovane ha iniziato a studiare danza classica fin dalla più tenera età. Dai quattro ai diciotto anni ha frequentato la scuola di danza Madd di Rimini.

Dopo la maturità scientifica ottenuta con ottimi voti al liceo Einstein, Rebecca ha mantenuto un doppio percorso tra studio e danza. Nel 2022 è stata notata dal coreografo Rocco Suma durante un’esibizione al Teatro Galli, ottenendo borse di studio per Milano. Ha poi scelto di formarsi alla Modulo Academy, orientandosi verso la danza urban e partecipando a diverse produzioni televisive e musicali, tra cui X Factor, Le Iene, Stasera c’è Cattelan e altri progetti legati al Festival di Sanremo.