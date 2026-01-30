Da Rimini il futuro della pesca sportiva: torna Pescare Show con oltre 160 espositori

Numeri record e grandi anteprime per la seconda edizione in Fiera

Oltre 160 brand e espositori in fiera, +60% rispetto al 2025, sei padiglioni occupati e superficie espositiva raddoppiata. E ancora, aree esterne attrezzate per prove, competizioni internazionali e un ricco programma di attività su un territorio che esalta passione, innovazione, ambiente e sostenibilità. Sono i numeri che confermano Pescare Show 2026 come il palcoscenico d’elezione della pesca sportiva e della nautica da diporto italiana, dove appassionati, esperti e professionisti si incontrano dal 13 al 15 febbraio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera per la seconda edizione nel capoluogo romagnolo della manifestazione firmata Italian Exhibition Group (IEG).

Non una semplice fiera, ma un hub esperienziale dove i visitatori troveranno una panoramica completa del settore: dalle ultime novità dell'elettronica di bordo ai materiali hi-tech per canne e mulinelli, fino alla cantieristica per la pesca in mare e alle soluzioni per l'outdoor. Pescare Show è anche il teatro privilegiato per i grandi brand e le anteprime di prodotto, per un evento che è spazio per presentare sinergie d’eccellenza come il progetto congiunto Joker Boat, Shimano, Simrad Yachting® e Honda Marine con Pasquale Esposito, e le anteprime di prodotto, tra cui il nuovo Tuccoli Marine T250 VMax e la gamma B-Tec di BSC, pensate per migliorare prestazioni, sicurezza e sostenibilità. Contenuti istituzionali come la conferenza di Suzuki insieme a FIPSAS, con l’annuncio del nuovo trofeo Suzuki per i campionati di drifting e traina d’altura, e gli interventi della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, arricchiscono l’esperienza dei visitatori, offrendo approfondimenti su competizioni ufficiali, tecniche e regolamenti.

La fiera si conferma anche momento istituzionale di riferimento, dove la passione sportiva incontra la ricerca scientifica e la gestione del territorio, grazie alla presenza attiva di FIPSAS-Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Regione Emilia-Romagna. Il cuore del dibattito istituzionale si terrà nella giornata di sabato 14 febbraio, con due appuntamenti sui temi caldi che interessano il settore. In mattinata, riflettori puntati sul delicato tema dell'equilibrio ecologico con il convegno FIPSAS “Uccelli ittiofagi e risorse ittiche”: un tavolo tecnico in cui la Regione Emilia-Romagna illustrerà il Piano di controllo del cormorano e le strategie per tutelare la biodiversità e gli allevamenti. Poi l'attenzione si sposterà sulle nuove generazioni con la presentazione del progetto F.A.A.R. - Formazione Alieutica e Ambientale per Ragazzi: un percorso educativo per under 18 promosso da RER (Regione Emilia Romagna) che, oltre a formare i giovani alla tutela della fauna, permetterà ai partecipanti di ottenere l'esenzione dal pagamento della licenza di pesca fino alla maggiore età.

Pescare Show si trasforma in un evento diffuso, capace di coinvolgere attivamente la città romagnola e i suoi specchi d'acqua con un ricco programma di attività pratiche. Sabato 14 febbraio la manifestazione è attiva anche all’aria aperta, al Lago Pascoli di San Mauro Pascoli, che ospiterà la finale del Trofeo dei Laghi, una gara a squadre di pesca al colpo. Dalle acque dolci si passa al mare: sempre sabato, la zona antistante il Club Nautico di Rimini diventerà il punto di ritrovo per la community con il raduno di pesca Light Rock guidato da Andrea Petetta di Fishing & Biodiversity.

Il legame con il territorio torna poi protagonista all'interno del quartiere fieristico, dove la Fishing Arena ospiterà le celebrazioni dei campioni. Il calendario delle premiazioni inizia sabato 14 febbraio con la consegna del Trofeo Amo d'Oro FIPO, seguito dalle premiazioni della Major League Fishing Italy ASD che vedranno sul palco, tra gli ospiti, anche il campione riminese Olivo Ceccarelli, per concludersi con la cerimonia finale del Trofeo dei Laghi. Domenica 15 febbraio, spazio infine alla velocità e alla motonautica con le premiazioni del 2° Trofeo Repubblica di San Marino, la gara di moto d'acqua organizzata dall'Associazione Aquabike San Marino e la presentazione del calendario dei prossimi Mondiali FIPSAS.

Un dialogo aperto tra quartiere fieristico e città che passa anche dall'accessibilità: per facilitare l'arrivo di visitatori e appassionati, la stazione ferroviaria "Rimini Fiera" sarà attiva con fermate dedicate di treni Regionali e Frecce, permettendo di raggiungere il cuore dell'evento in modo comodo e sostenibile (per informazioni: https://www.pescareshow.it/it/come-arrivare).