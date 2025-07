Da Rimini, un percorso che ha segnato un'era | La Via Emilia e la sua storia che nessuno ti ha mai raccontato

Scopri come la Via Emilia, nata a Rimini, ha unito l'Italia romana, influenzando lo sviluppo dell'Emilia-Romagna per oltre 2000 anni.

Rimini custodisce un segreto millenario: è il punto di origine della leggendaria Via Emilia, arteria vitale dell'antica Roma. Questa strada, tracciata nel 187 a.C. dal console Marco Emilio Lepido, ha plasmato il destino dell'Italia settentrionale, collegando Ariminum (l'antico nome di Rimini) a Placentia (oggi Piacenza).

La nascita della Via Emilia

La Via Emilia fu concepita come una risposta strategica alla necessità di consolidare il controllo romano sulla Gallia Cisalpina, regione abitata da tribù galliche come i Boii. Dopo la loro sottomissione, Roma decise di costruire una strada rettilinea che permettesse il rapido spostamento delle legioni e facilitasse il commercio.

Il percorso iniziava a Rimini, dove si congiungeva con la Via Flaminia, proseguendo poi verso nord-ovest attraverso città come Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e terminava a Piacenza.

Rimini: crocevia di civiltà

Fondata come colonia latina nel 268 a.C., Rimini divenne rapidamente un nodo cruciale per le comunicazioni romane. Oltre alla Via Emilia, da qui partivano la Via Flaminia, che collegava la città a Roma, e la Via Popilia-Annia, diretta verso Ravenna e il nord-est della penisola.

Il Ponte di Tiberio, costruito tra il 14 e il 21 d.C., segna l'inizio della Via Emilia ed è ancora oggi uno dei simboli più iconici di Rimini.

Un'eredità duratura

La Via Emilia non fu solo una strada militare, ma divenne un asse fondamentale per lo sviluppo economico e culturale dell'Italia settentrionale. La sua importanza è testimoniata dal fatto che l'attuale Strada Statale 9 segue in gran parte il tracciato originale .

Lungo il suo percorso, la strada favorì la nascita e la crescita di numerose città, molte delle quali conservano ancora oggi l'impianto urbanistico romano. La centuriazione, ovvero la suddivisione agraria del territorio, fu applicata con rigore lungo la Via Emilia, lasciando un'impronta indelebile nel paesaggio.

Curiosità

Sapevi che il nome Emilia-Romagna deriva proprio dalla Via Emilia? La strada ha dato il nome alla regione, sottolineando il suo ruolo centrale nella storia e nell'identità del territorio.