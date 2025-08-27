Da Rimini Wellness alle spiagge: anche la città romagnola nel forum Phica.eu

Pagine e thread riportano scatti e commenti condivisi dagli utenti

Anche immagini scattate a Rimini sono tra quelle disponibili nel forum phica.ue, recentemente al centro delle polemiche per la pubblicazione di foto e contenuti privati di persone non consenzienti, raccolti e diffusi dagli utenti. La piattaforma si presenta come uno spazio di discussione online, con ampio spazio dato alla ricerca di "occasioni d'incontro", valutazioni su esperienze personali e scambio di immagini reperite, a quanto parrebbe, senza il consenso delle persone ritratte, prevalentemente ragazze e non propriamente inquadrate in viso.

Digitando sul motore di ricerca la parola "Rimini" associata al forum, vengono fuori diversi link, la maggior parte inerenti a quanto sopra (incontri, scambi, commenti). Fra i vari risultati spunta anche una sezione di immagini scattate durante la scorsa edizione di Rimini Wellness. Un thread aperto, dice l'utente, per mostrare "un quantitativo di f***** allucinante". Lo stesso utente afferma che non si tratta solo di scatti suoi ma anche di altri prelevati, viene da pensare senza consenso, da account social di ragazze presenti alla fiera.

Un altro thread presenta scatti relativi a ragazze in spiaggia datate 2007 e 2008. Anche Riccione ed altre località "vantano" spazi all'interno del forum.

Il forum è nato nel 2005 e conta oltre 200mila utenti iscritti. Tante le città presenti e tante sono le pagine dedicate invece a singole persone, spesso Vip. Nelle Faq del forum sono presenti indicazioni sul "rispetto totale" "stop persecuzioni e stalking" "vietato insultare le donne (anche famose) in qualsiasi contesto".





