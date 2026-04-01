Da Santarcangelo agli Usa, viaggio del sindaco per rafforzare il gemellaggio

Santarcangelo–Portsmouth, il ponte oltre oceano si rafforza

Il sindaco Filippo Sacchetti è stato in visita a Portsmouth, negli Stati Uniti, cittadina gemellata con il Comune di Santarcangelo.

Il primo cittadino, tornato in Italia, traccia un bilancio dell'esperienza: "Portsmouth è la città dove vivono molte famiglie discendenti dalle migrazioni di Santarcangiolesi negli Stati Uniti, in particolare tra il 1913 e il 1915. Dall'inizio di questo rapporto stiamo aprendo sempre più nuove opportunità: l'incontro con le famiglie si è ampliato allo scambio con la scuola superiore e ora con l'università che qui organizza una tappa del "festival del cinema ritrovato" nel mondo. Cinema e cultura, temi molto affini alla nostra identità".

La visita ha rafforzato il legame istituzionale tra le due città: "Ringrazio la collaborazione del sindaco McEachern, l'interesse della Regione Emilia Romagna, tramite la consigliera Alice Parma, rispetto allo sviluppo del programma di rapporti con la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, e infine del Consulate General of Italy in Boston e il console Arnaldo Minuti a cui abbiamo fatto visita rappresentando questo insieme di nuovi punti di lavoro comuni. Siamo molto orgogliosi di rafforzare questo legame oltre oceano, pensando prima di tutto a costruire ponti utili alle future generazioni".