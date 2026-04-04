Da Star Trek a Ritorno al futuro: a Bellaria sbarcano le leggende della fantascienza

Starcon Italia 2026 dal 10 al 12 aprile al Palacongressi di Bellaria Igea Marina

Dal 10 al 12 aprile il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, la più importante convention italiana dedicata a fantascienza, fantasy, scienza e gioco, pronta a richiamare fan da tutta Italia.

Tra i nomi più attesi spiccano Nana Visitor, indimenticabile Kira Nerys di Star Trek: Deep Space Nine; Edward James Olmos, volto leggendario di Blade Runner, Miami Vice e Battlestar Galactica; e Marc McClure, celebre per i ruoli in Superman e Ritorno al futuro.

Non mancherà neppure l’universo di Star Wars, con la partecipazione di Ross Sambridge e James Taylor, attori e controfigure della saga. Atteso anche Giorgio Locuratolo, storica voce di tanti personaggi amati tra cartoni animati e serie tv.

StarCon Italia 2026 non sarà solo spettacolo, cosplay e nostalgia, ma anche scienza e divulgazione. Tra gli ospiti ci sarà il Generale Roberto Vittori, astronauta protagonista di tre missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, insieme agli astronomi Sandro Bardelli e Fabio Mortari, oltre a Daniela Alvisi e Alessandro Casali.

In programma anche incontri su Doctor Who, Star Trek, cultura pop, manga, anime e fantascienza, con scrittori, divulgatori e protagonisti del fandom italiano. Imponenti scenografie saranno garantite da Empira Star Wars Fan Club e Rocca Prop. La Sala Giochi StarCon proporrà tornei e sfide per tutti i livelli, dai giochi da tavolo a quelli di ruolo.

Sarà presente anche Arcade Story, uno spazio dedicato alla cultura dei videogiochi arcade, tra cabinati originali e grandi classici che hanno fatto la storia delle sale giochi. Tra le curiosità in programma anche “XXX Trek”, un incontro dedicato al lato più “sexy” della fantascienza, con un approfondimento sulla produzione più “piccante” di Star Trek tra letteratura, fumetti e cinema.

Da anni punto di riferimento per il fandom italiano, StarCon Italia offre l’occasione di incontrare dal vivo protagonisti del cinema, della televisione e della divulgazione scientifica, condividendo la passione per l’esplorazione, l’immaginazione e il futuro. All’interno della manifestazione si svolgeranno anche STICCON XXXVIII, convention ufficiale dello STIC-AL – Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Kronos One – I giorni dell’Onore, spazio dedicato al mondo klingon, e Regeneration Six, il raduno degli appassionati di Doctor Who.

L’edizione 2026 è organizzata da STIC-AL – Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Italian Klinzha Society, Doctor Who Italian Club, Ultimo Avamposto e Rocca Prop, in collaborazione con Star Trek Horizon ed Empira Star Wars Fan Club.

Anche quest’anno la convention avrà un cuore solidale: il ricavato delle attività benefiche sarà devoluto alla Croce d’Oro Sciarborasca, in memoria di Davide Candeloro, storico collaboratore della manifestazione recentemente scomparso.