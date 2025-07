Da turista a Ambasciatore: Thomas Kau premiato per 50 anni d’amore con Riccione

Ospite fin da bambino, da 50 anni sceglie la Perla Verde come sua seconda casa

Un legame profondo, autentico e duraturo unisce Thomas Kau, cittadino tedesco di 58 anni, alla città di Riccione. Un legame che dura da cinquant’anni e che ieri è stato celebrato con la consegna del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, conferito dall’assessore al Turismo Mattia Guidi come segno di gratitudine per l’affetto e la fedeltà dimostrati da Thomas e dalla sua famiglia nel corso del tempo.

La storia tra Thomas e Riccione inizia quando era ancora un bambino: a soli 8 anni arriva per la prima volta con i genitori, e da allora Riccione è diventata la sua seconda casa. Ospite da oltre cinque decenni all’Hotel Tulip Nazionale, Thomas ha instaurato nel tempo un legame di amicizia profonda con la famiglia Bossoli, che lo accoglie ogni anno con lo stesso calore di sempre. Un rapporto fatto di ricordi, di tradizioni condivise e di autentico affetto.

L’amore per Riccione, nel tempo, si è trasformato in qualcosa di ancora più forte: Thomas ha infatti acquistato un appartamento in città, che gli consente di tornare anche in inverno. Quando l’Hotel Tulip Nazionale è chiuso, non manca mai di incontrare la famiglia Bossoli, con la quale condivide cene, aperitivi, ricordi ed emozioni di una vita.

In occasione del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, gli è stato consegnato anche un francobollo speciale dedicato a Riccione, appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” e alla serie “Turistica”, che celebra i luoghi iconici del nostro Paese. Emesso il 22 novembre 2022, il francobollo raffigura la spiaggia di Riccione con uno scorcio della città: un pezzo di pregio per i collezionisti e, per Thomas, un ricordo simbolico in più della sua “seconda casa”, che porta nel cuore da una vita.

Attualmente Thomas si trova a Riccione insieme alla moglie Ina, alla mamma e alla consuocera, a conferma che questo legame attraversa le generazioni e continua a rinnovarsi anno dopo anno.