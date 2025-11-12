Dà un nome falso ai poliziotti, sul suo capo pendeva aggravamento della misura cautelare

Rimini, fermato pluripregiudicato: ora recluso nel carcere dei Casetti

Ieri mattina (lunedì 11 novembre) la Polizia di Rimini ha arrestato un pluripregiudicato, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, aggravamento di una precedente misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'uomo è stato fermato per un controllo di routine, dimostrando un'impazienza che ha destato sospetti. Alla richiesta di esibire un documento di identità, ha detto di non averli con sé, per poi dare generalità false. Una volta portato in Questura, ha assunto un atteggiamento più collaborativo, estraendo dalle tasche un passaporto. Da qui ulteriori accertamenti che hanno fatto emergere l’aggravamento della misura cautelare, in merito a una rapina compiuta fuori Rimini.