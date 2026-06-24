“Dade in moto verso la Vittoria”, torna il motorun solidale per le malattie rare

Domenica 28 giugno da Riccione a San Marino la carovana in moto guidata da Davide e papà Simone Tura per sensibilizzare su patologie rarissime e sostenere la ricerca

Dopo aver emozionato il territorio e l’Italia intera con l’impresa in cargo bike della scorsa estate fino in Puglia, il piccolo Davide e papà Simone Tura tornano in sella. Il testimone passa quest'anno dai pedali ai motori con la nuova edizione di “Dade in moto verso la Vittoria – Rare Disease Motorun”, in programma per domenica 28 giugno. Un evento speciale che trasforma il rombo delle due ruote in un messaggio di speranza per accendere i riflettori su patologie rarissime e spesso invisibili.

La manifestazione segna un’importante evoluzione e nasce da una straordinaria sinergia terapeutica e sociale che vede protagonisti la pediatra Laura Viola, l’associazione sammarinese Attiva-Mente e due famiglie simbolo della lotta alle malattie rare sul nostro territorio: quella di Davide, affetto da mutazione KIF5C (con l’associazione Dade e il Delfino Magico), e quella di Vittoria, affetta da mutazione CAMK2B (con l’associazione Oceano Blu).

A dare forza e sostegno istituzionale a questa ondata di solidarietà che parte dal basso c'è una rete compatta di amministrazioni locali, con il patrocinio del Comune di Riccione, del Comune di Rimini e del Comune di Coriano, uniti nel reconocer l’alto valore sociale e sanitario del progetto.

Il percorso della carovana

Il motorun scatterà domenica 28 giugno alle ore 9:30 da Piazzale San Martino a Riccione. La carovana si dirigerà inizialmente verso Coriano per un passaggio simbolico e carico di significato presso il Museo del SIC, legando così il ricordo di Marco Simoncelli ai valori della resilienza e del coraggio. Successivamente, le moto torneranno verso la costa per sfilare sul lungomare fino a Rimini, dove è prevista una sosta istituzionale in Piazzale Boscovich, all'imboccatura del Porto Canale. Il viaggio proseguirà poi verso la Repubblica di San Marino con l'arrivo al Parco Ausa: qui il motorun si unirà all’evento promosso da Attiva-Mente per un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, arricchito da testimonianze dirette e interventi medici dedicati all'importanza della ricerca scientifica. L’intero itinerario della manifestazione sarà autorizzato e presidiato dalle forze dell'ordine per garantire lo svolgimento del motorun in totale sicurezza, permettendo a partecipanti e cittadini di vivere appieno una grande giornata di festa, vicinanza e sensibilizzazione.





