Dagli Usa alla Valmarecchia per scoprire il vero artigianato italiano, ispirati dalla docuserie

Un gruppo di viaggiatori da Kansas City ha visitato la Stamperia Marchi di Santarcangelo

Un gruppo di viaggiatori provenienti da Kansas City ha recentemente visitato la storica Stamperia Marchi a Santarcangelo di Romagna, come parte dei Made with Love Tours, esperienze culturali immersive ispirate alla serie vincitrice di un Emmy Award Italy: Made with Love.

Gli ospiti sono rimasti profondamente colpiti dalla storia, passione e maestria degli artigiani della stamperia Marchi assistendo di persona all’uso dell’antico Mangano unico al mondo e alla stampa a mano su tela cimentandosi loro stessi nella stampa. “Dopo aver visto il programma negli Stati Uniti, molti spettatori ci hanno raccontato di aver modificato il loro itinerario di viaggio per includere una visita agli artigiani presentati nella serie", ha dichiarato Patrick Greene, creatore e produttore di Made with Love. “È una situazione vantaggiosa per tutti, gli ospiti incontrano i protagonisti della serie e vivono il loro mondo, mentre gli artigiani ricevono più visibilità e nuove opportunità. Il nostro obiettivo è creare esperienze indimenticabili per i nostri ospiti, celebrando e sostenendo gli artigiani che mantengono vive le culture e le tradizioni delle loro comunità. Senza di loro, questi patrimoni rischierebbero di andare perduti".

L’ispirazione per Italy: Made with Love è nata quando Greene e la sua famiglia si sono trasferiti da Washington a Bologna durante la pandemia di Covid-19. Vedendo da vicino le difficoltà degli artigiani dovute alla chiusura dei negozi e al calo del turismo, Greene ha deciso di usare la sua esperienza come produttore per far conoscere queste botteghe e riportare l’attenzione, e i visitatori, al loro lavoro.