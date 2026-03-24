Dai tornei locali ai festival sportivi: la Regione investe sullo sport, pronto il bando da 1 milione

Saranno finanziati eventi sportivi realizzati in Emilia-Romagna tra il 1^ gennaio e il 31 dicembre 2026

Tornei locali, gare podistiche, festival sportivi per tutte le età, iniziative nei quartieri e nei parchi. La Regione mette a disposizione 1 milione di euro per il 2026, attraverso un bando, per finanziare iniziative e manifestazioni su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di sostenere gli eventi sportivi che animano città e comunità locali, promuovendo stili di vita sani, inclusione e partecipazione attiva.

L’intervento si colloca nell’ambito della legge regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive e del Piano triennale dello sport 2024-2026, che riconoscono nello sport una leva strategica per la salute, il benessere psico-fisico e la coesione sociale delle comunità.

L’avviso è rivolto a enti sportivi dilettantistici, federazioni, enti di promozione sportiva, organizzazioni di volontariato e associazioni del Terzo settore attivi in Emilia-Romagna, chiamati a presentare progetti per la realizzazione di eventi nel corso del 2026.

“Con questo bando rafforziamo il nostro impegno a sostegno dello sport diffuso e accessibile- afferma l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni-. Gli eventi sportivi rappresentano un’occasione preziosa per coinvolgere le comunità, stimolare lo sport di base, valorizzare i territori e promuovere stili di vita sani. Ed è anche per questo che quest'anno abbiamo scelto di anticiparne l'uscita: per consentire alle realtà sportive tempi più adeguati di programmazione delle iniziative. Come Regione vogliamo continuare a sostenere il lavoro delle associazioni e del volontariato sportivo, che ogni giorno contribuiscono a rendere l’Emilia-Romagna una vera terra di sport e di passione sportiva”.

“Per tale motivo - prosegue l’assessora-, fin dall’inizio del mandato ci siamo impegnati ad attivare tavoli di confronto costanti tra Assessorato e i rappresentanti del mondo sportivo affinché tutti gli strumenti di sostegno messi in campo dalla Regione siano sempre condivisi e in grado di rispondere alle necessità e cambiamenti che questo settore sta affrontando nel tempo. L’obiettivo è quello di dare un supporto a iniziative capaci di animare ed aggregare le comunità locali, incentivare la pratica sportiva per tutte e tutti: dai giovani agli anziani, favorire l’inclusione delle persone con disabilità e delle fasce più fragili, promuovere le pari opportunità e diffondere una cultura dello sport sostenibile, attenta anche agli aspetti ambientali”.

Il bando

I contributi, a fondo perduto, saranno assegnati sulla base di una graduatoria che terrà conto della qualità dei progetti, del numero di partecipanti coinvolti, dell’attenzione a inclusione, salute, sostenibilità ambientale ed alla capacità di attivare collaborazioni territoriali.

Saranno finanziati eventi sportivi realizzati in Emilia-Romagna tra il 1^ gennaio e il 31 dicembre 2026, con una durata limitata e rivolti prevalentemente a un bacino di utenza locale. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 15mila euro per ciascun progetto.

L’adesione alla Carta Etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna, istituita nel 2022, continua ad essere un criterio fondamentale per l’ammissibilità dei progetti. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma regionale dedicata a partire dalle ore 9 del 31 marzo, fino alle ore 15 del 30 aprile 2026. Link al bando.

Sempre nell’ambito delle politiche regionali volte a promuovere lo sport come strumento educativo, inclusivo e di benessere, è in fase di approvazione un ulteriore bando che mette a disposizione 100mila euro complessivi a sostegno di progetti, da realizzarsi nel 2026, per favorire la continuità della pratica sportiva, il rientro dei giovani che hanno interrotto l’attività e per ampliare l’accesso allo sport, con particolare attenzione alle fasce di età più esposte al rischio di abbandono e ai contesti territoriali di maggiore fragilità sociale. L’avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, Coni e Cip, enti locali, istituzioni scolastiche e organismi sportivi riconosciuti. Le domande di contributo dovranno essere presentate attraverso l’applicativo web dedicato, che sarà disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna, dalle ore 9 del 19 maggio 2026 fino alle ore 15 del 12 giugno 2026.