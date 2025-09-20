Dai vertici di Mediobanca 727mila azioni all’Opas di Mps
Nagel conferisce 364mila titoli, Pagliaro 100mila (più una vendita da 2,1 milioni), Vinci 263mila
A cura di Redazione
20 settembre 2025 14:08
Il vertice di Mediobanca ha aderito all’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Monte dei Paschi di Siena, conferendo complessivamente 727mila azioni derivanti dai piani di performance share.
Secondo le comunicazioni di internal dealing, l’amministratore delegato Alberto Nagel ha conferito 364mila titoli, il presidente Renato Pagliaro 100mila e il direttore generale Francesco Saverio Vinci 263mila.
Pagliaro, oltre a partecipare all’operazione, ha ceduto separatamente un pacchetto di ulteriori 100mila azioni, incassando circa 2,1 milioni di euro.