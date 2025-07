Dal 1° agosto aumentano i pedaggi autostradali: un euro ogni mille chilometri

Frizioni nella maggioranza: Fratelli d’Italia dà il via libera con riserve

Dal 1° agosto scatterà un nuovo aumento dei pedaggi autostradali. Lo prevede un emendamento al decreto Infrastrutture presentato dai relatori e approvato con il parere favorevole, seppur con malumori, della maggioranza. La misura prevede l’aumento del canone annuo versato ad Anas da parte delle concessionarie, tramite un rincaro di 1 millesimo di euro a chilometro per tutte le classi di pedaggio: auto, moto, suv e camper (classi A e B), ma anche mezzi pesanti come camion e tir (classi 3, 4 e 5).

Tradotto in termini pratici, si tratta di un euro in più ogni mille chilometri percorsi, una cifra apparentemente contenuta ma destinata a incidere soprattutto sul trasporto pesante e sulle lunghe percorrenze.

Secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento, l’incremento permetterà ad Anas di coprire un fabbisogno annuo stimato in circa 90 milioni di euro, dovuto in particolare all’ampliamento della rete in gestione, all’aumento dei costi energetici e ai servizi pubblici come l’illuminazione stradale.

Il provvedimento rientra nel quadro del Contratto di Programma 2021-2025, già approvato e registrato dalla Corte dei conti, che prevede ulteriori esigenze finanziarie a partire dal 2025, in seguito all’integrazione di nuove tratte stradali da parte delle Regioni Veneto e Piemonte.

Non sono mancate però tensioni all’interno della maggioranza. Secondo fonti parlamentari citate dall'Ansa, Fratelli d’Italia avrebbe espresso perplessità sull’opportunità del rincaro, pur concedendo il via libera per ragioni di equilibrio interno e di avanzamento del decreto.