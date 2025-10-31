Dal 12 novembre "Niente accesso sui siti porto per adulti": scatta la verifica dell’età
Conto alla rovescia per l’applicazione delle nuove norme dell’Agcom sulla verifica dell’età per l’accesso ai siti vietati ai minori: piattaforme con contenuti pornografici, giochi d’azzardo online, o che vendono alcolici e sigarette. A partire dal 12 novembre, i portali avranno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni stabilite dal Garante, in linea con le direttive della Commissione europea.
In Italia, il sistema di controllo prevede due passaggi: prima l’identificazione dell’utente, per accertare che sia maggiorenne, e poi l’autenticazione, necessaria per accedere al contenuto.
Per facilitare la procedura, sarà possibile utilizzare app dedicate installate sul proprio smartphone o dispositivo, collegate ai portafogli di identità digitale (digital ID wallet). In questo modo, la prova dell’età potrà essere fornita direttamente al sito o alla piattaforma, senza condividere altri dati personali.
L’obiettivo è quello di tutelare i minori e garantire una maggiore sicurezza online, riducendo il rischio di accesso improprio a contenuti destinati esclusivamente a un pubblico adulto.