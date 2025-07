Dal 20 giugno Rimini è capitale della ginnastica: talenti e campioni olimpici attesi all'evento

Per dieci giorni medaglie olimpiche e giovani talenti, dalla ritmica alla danza artistica, al quartiere fieristico di Rimini

Dal 20 al 29 giugno 2025, la Fiera di Rimini ospiterà una nuova edizione di Ginnastica in Festa, l’evento nazionale organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con Pesaro Gym 2019, Italian Exhibition Group ed Esatour Group, che celebra ogni anno la ginnastica in tutte le sue forme.



Una manifestazione unica che mette fianco a fianco i campioni della ginnastica italiana – tra cui atleti di spicco delle principali competizioni internazionali nella Ritmica, Artistica, Aerobica, Acrobatica, Trampolino e Parkour – e le nuove generazioni impegnate nelle finali nazionali Silver, provenienti da tutte le regioni d’Italia.



Durante tutta la manifestazione, il pubblico potrà incontrare da vicino i grandi nomi della Nazionale italiana, tra cui campioni olimpici, continentali e mondiali, presenti ogni giorno in fiera dalle ore 11 alle 15 per firmare autografi, assistere alle gare, farsi fotografare e, in molti casi, esibirsi in pedana.

I protagonisti di Ginnastica in Festa



20/06 – Trampolino

• Silvia Coluzzi



21/06 – Ginnastica Acrobatica

• Sofia D’Errico

• Camilla Poerio

Esibizione ore 13:55 – Padiglione D1A



22/06 – Ginnastica Artistica Maschile

• Gabriele Targhetta

• Nicola Bartolini

• Yumin Abbadini

• Edoardo De Rosa

• Lorenzo Casali



23/06 – Ginnastica Ritmica Individuale Senior

• Sofia Raffaeli

• Tara Dragas



24/06 – Ginnastica Ritmica Squadra Senior

• Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Laura Paris, Sofia Sicignano, Laura Golfarelli, Chiara Badii, Lorjen D’Ambrogio

Esibizione ore 14:45 – Padiglione D5E



25/06 – Ginnastica Ritmica Squadra Junior

• Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori, Ludovica Aiello, Anna Russo, Maria Sophia Militello, Adele Asquini

Esibizione ore 14:45 – Padiglione D5E



25/06 – Ginnastica Ritmica Individuali Junior

• Ginevra Bindi

• Carol Michelotti

Esibizione ore 14:45 – Padiglione D5E



26/06 – Ginnastica Artistica Femminile

• Giorgia Villa

• Martina Maggio

• Emma Fioravanti

• Giulia Perotti



27/06 – Ginnastica Aerobica

• Davide Nacci

• Francesco Sebastio

• Marcello Patteri

• Matteo Falera

• Sara Cutini

Esibizione ore 12:00 – Padiglione D5E



28/06 – Parkour

• Andrea Consolini

• Lautaro Bantle